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不堪凌虐！被害人翻牆求救　詐團坑38人海削千萬...10匪下場曝

▲桃園地檢署指揮蘆竹、桃園、龜山與刑大等警方偵辦蘆竹區暴力拘禁案，特警人員攻堅現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮蘆竹、桃園、龜山與刑大等警方偵辦蘆竹區暴力拘禁案，特警人員攻堅現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警去年8月接獲通報指稱，蘆竹區南華一街某社區有「假求職、真拘禁」案，檢警根據被害人不堪凌虐翻牆逃脫報案，地檢署檢察官指揮蘆竹、桃園、龜山與市刑大組成專案小組，順利救出9名被囚禁被害人，並循線拘捕甄姓主嫌共10人到案，經清查共有38名被害人遭拘禁或詐騙財物，該詐騙集團涉嫌騙取被害人求職後再拘禁，如有不從則暴力相向，檢警查出不法所得約1,700萬元。桃園地檢署調查後，依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌，將10名詐團成員全部起訴。

檢警調查，蘆竹警分局去年8月間接獲蘆竹區南華一街社區大樓報案指稱，1名被害人因不堪遭詐騙集團拘禁凌虐，趁機翻越陽台逃出報案，警方趕赴現場發現多名被害人遭私自拘禁凌虐多日，成功解救9名被害人，但主嫌則聞訊嫌逃逸無蹤，蘆竹警方報請桃園地檢署指揮偵辦。

▲桃園地檢署指揮蘆竹等單位偵辦蘆竹區暴力拘禁案，現場查扣手機、筆電等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮蘆竹等單位偵辦蘆竹區暴力拘禁案，現場查扣手機、筆電等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警成立專案小組追查幕後犯嫌到案，檢警查出該集團以「假求職、真拘禁」方式詐財，先在網路上刊登應徵打遊戲賺現金等高月薪廣告，誘騙被害人上門求職，被害人到場後則被拘禁，銀行存摺、提款卡與行動電話則遭搜刮，以斷絕對外聯繫管道，詐團人員持續威脅利誘前往柬埔寨詐騙機房工作，若有不從或逃脫意圖，嫌犯則持槍械、球棒威嚇毆打或播放凌虐影片恫嚇。

▲桃園地檢署指揮蘆竹、桃園、龜山與刑大等警方偵辦蘆竹區暴力拘禁案，將主嫌甄姓嫌犯等人移送偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮蘆竹、桃園、龜山與刑大等警方偵辦蘆竹區暴力拘禁案，將主嫌甄姓嫌犯等人移送偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

經專案小組調閱監視器，分析集團成員身分與藏匿處，蒐集事證報請桃園地檢署檢察官指揮蘆竹、桃園、龜山等分局與刑事警察大隊等單位共同查緝，並請保安警察大隊特警支援，前往蘆竹區某處逮捕38歲的甄姓主嫌等10人到案，當場查扣犯案手機、筆電等證物，檢警經清查共有38名被害人曾遭拘禁或詐騙財物，查扣不法所得多達1,700餘萬元，檢方複訊後將甄姓主嫌等10人依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌提起公訴。

蘆竹警方呼籲，求職管道多元，民眾就業前應小心停、看、聽，詐騙集團常透過臉書社團招攬工作或高額收取金融帳戶等詐騙手法，被害人若登門求職常受害被拘禁，籲請民眾求職前務必選擇合法管道，面試時務必告知家人正確求職地點，以確保自身平安。

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