騎士未二段式左轉被撞...「飛上人行道」命危　驚險畫面曝光！

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區今(4)天發生驚悚車禍，涂姓男子騎車經過建德路與中正二路處時，疑似未二段式左轉突然切出，直行由謝姓男子駕駛轎車閃避不及直接撞上，騎士當場被撞飛，頭部重創血流如注，當時休假剛好經過現場的八德消防分隊隊員鄭亘辰立即上前協助，並連繫隊上救護人員到場送醫，涂姓騎士送醫急救後有生命危險，謝姓駕駛酒測值為零，後續肇事責任仍由警方調查釐清中。

八德警分局指出，今（4）日上午7時許，63歲的涂姓騎機車由八德區建德路往大溪方向行駛，行經八德區中正二路口處時突然切出，被對向由32歲謝姓男子駕駛的直行自小客車撞上，涂男當場被撞飛至人行道上，包括頭部與身體多處擦挫傷，頭部重創血流如注，員警到場處理時，謝男酒測值為零，涂男送醫後正抽血檢測中。

▲桃園市八德區建德路、中正二路口處，今天清晨涂姓騎士疑似為二段式左轉與直行轎車發生碰撞，騎士當場被撞飛，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生時，當時休假正好經過現場的桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊隊員鄭亘辰，立即下車協助涂姓騎士。鄭員發現騎士意識模糊，後腦還不停冒出鮮血，檢查後發現患者頭部有多處撕裂傷、右手變形骨折，先協助幫忙固定患者，待救護車抵達後幫忙取下急救包，以紗布幫忙止血與包紮，協助將傷者移至救護車，送往最近的聖保祿醫院救治。

八德警方呼籲，機車行經有二段式轉彎標誌時，應依照規定行駛，用路人行駛時應隨時留意車前狀況，避免類似交通事故發生，涂姓騎士送醫急救後，目前仍有生命危險，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市八德區建德路、中正二路口處，涂姓騎士疑似未二段式左轉與直行轎車碰撞，轎車擋風玻璃嚴重碎裂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區建德路、中正二路口處，今天清晨發生嚴重車禍，休假的鄭姓消防人員立即幫頭部重創騎士包紮傷口。（圖／記者沈繼昌翻攝）