　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士未二段式左轉被撞...「飛上人行道」命危　驚險畫面曝光！

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區今(4)天發生驚悚車禍，涂姓男子騎車經過建德路與中正二路處時，疑似未二段式左轉突然切出，直行由謝姓男子駕駛轎車閃避不及直接撞上，騎士當場被撞飛，頭部重創血流如注，當時休假剛好經過現場的八德消防分隊隊員鄭亘辰立即上前協助，並連繫隊上救護人員到場送醫，涂姓騎士送醫急救後有生命危險，謝姓駕駛酒測值為零，後續肇事責任仍由警方調查釐清中。

八德警分局指出，今（4）日上午7時許，63歲的涂姓騎機車由八德區建德路往大溪方向行駛，行經八德區中正二路口處時突然切出，被對向由32歲謝姓男子駕駛的直行自小客車撞上，涂男當場被撞飛至人行道上，包括頭部與身體多處擦挫傷，頭部重創血流如注，員警到場處理時，謝男酒測值為零，涂男送醫後正抽血檢測中。

▲桃園市八德區建德路、中正二路口處，今天清晨涂姓騎士疑似為二段式左轉與直行轎車發生碰撞，騎士當場被撞飛，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區建德路、中正二路口處，今天清晨涂姓騎士疑似為二段式左轉與直行轎車發生碰撞，騎士當場被撞飛，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生時，當時休假正好經過現場的桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊隊員鄭亘辰，立即下車協助涂姓騎士。鄭員發現騎士意識模糊，後腦還不停冒出鮮血，檢查後發現患者頭部有多處撕裂傷、右手變形骨折，先協助幫忙固定患者，待救護車抵達後幫忙取下急救包，以紗布幫忙止血與包紮，協助將傷者移至救護車，送往最近的聖保祿醫院救治。

八德警方呼籲，機車行經有二段式轉彎標誌時，應依照規定行駛，用路人行駛時應隨時留意車前狀況，避免類似交通事故發生，涂姓騎士送醫急救後，目前仍有生命危險，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市八德區建德路、中正二路口處，涂姓騎士疑似未二段式左轉與直行轎車碰撞，轎車擋風玻璃嚴重碎裂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區建德路、中正二路口處，涂姓騎士疑似未二段式左轉與直行轎車碰撞，轎車擋風玻璃嚴重碎裂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區建德路、中正二路口處，今天清晨發生嚴重車禍，休假的鄭姓消防人員立即幫頭部重創騎士包紮傷口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區建德路、中正二路口處，今天清晨發生嚴重車禍，休假的鄭姓消防人員立即幫頭部重創騎士包紮傷口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

 【更多新聞】

荒唐警大生「醉吻女同學還想硬上」　酒醒後竟求勿報警...下場曝

丟小孩在前座玩手機　人妻與小王後座「搞車震」下場曝！

200萬名車停門口挨撞！車主怒PO懸賞文抓肇逃　鈑金慘況曝光

 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
im.B首腦豪宅收藏品曝！　帶女友爽住溫泉旅館被逮
「媽我晚一點打給妳」後墜樓亡！　母曝疑點：明顯遭人控制
14隻暴增至2000隻！　金門「孔雀成災」餐廳推料理
快訊／李振昌出車禍！　中信兄弟最新說明
新北師暴走！　「當眾脫女童內褲打屁股」
快訊／基隆國小生放學「校外墜樓亡」
獨／機捷接恐嚇　「要在列車上隨機殺人」
快訊／新店摩鐵2少女疊屍　幕後藏鏡人落網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

《功夫》新竹版！路人幫抓逃逸移工各展身手　根本豬籠城寨

新店摩鐵2少女毒趴亡　藥頭萬華落網搜出K他命！送北檢複訊

苗栗無良露營區垃圾全倒護魚步道　營主道歉切割：員工個人行為

匯20萬兒仍墜樓！媽慟「為什麼騙我」…曝最大疑點：不可能自殺

im.B首腦豪宅收藏品曝！隨身150萬現金　帶女友逃亡爽住溫泉飯店　　

貨車誤闖機車道...他硬開卡死「地下道被塞爆」！4警花1小時排除

新北師暴走「脫女童內褲打屁股」！還傳簡訊嗆家長　教育局回應了

學者剖析犯罪心理　揭柬埔寨豬仔大舉招募起因是「斷卡行動」

樁腳每票1千元賄選　澎湖「三連霸」議員張再興...被判當選無效

快訊／基隆國小生放學後「校外墜樓」！送醫搶救亡　警調查中　

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

《功夫》新竹版！路人幫抓逃逸移工各展身手　根本豬籠城寨

新店摩鐵2少女毒趴亡　藥頭萬華落網搜出K他命！送北檢複訊

苗栗無良露營區垃圾全倒護魚步道　營主道歉切割：員工個人行為

匯20萬兒仍墜樓！媽慟「為什麼騙我」…曝最大疑點：不可能自殺

im.B首腦豪宅收藏品曝！隨身150萬現金　帶女友逃亡爽住溫泉飯店　　

貨車誤闖機車道...他硬開卡死「地下道被塞爆」！4警花1小時排除

新北師暴走「脫女童內褲打屁股」！還傳簡訊嗆家長　教育局回應了

學者剖析犯罪心理　揭柬埔寨豬仔大舉招募起因是「斷卡行動」

樁腳每票1千元賄選　澎湖「三連霸」議員張再興...被判當選無效

快訊／基隆國小生放學後「校外墜樓」！送醫搶救亡　警調查中　

《功夫》新竹版！路人幫抓逃逸移工各展身手　根本豬籠城寨

好市多毒莓果風暴！醫警告「尿尿這顏色」+2現象　恐患急性肝炎

美麗島最新民調！　只有「侯柯配」46.6%才能贏賴清德的40.7%

SK海力士擬擴大無錫廠舊製程產能　研調估Consumer DRAM價格恐難反彈

航空城「安置住宅」超進度　鄭文燦宣布：加發20％特別補償金

因應共機！中科院擬將除役F-5改裝成無人機　「技術絕對做得到」

郭台銘批發6000元「行政疏失」　財政部冷回：國民黨想每人發1萬

沙灘車行駛道路最高罰3600元　恆春警加強取締

333匹、配Akrapovic蠍子管！福斯「Golf R 333限量版」5／31亮相

性侵5歲女孩！男裸身掛路中央慘死　陰莖被剁下塞進嘴巴

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

社會熱門新聞

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

獨／im.B平台負責人家搜出海量精品　光愛馬仕就40個

銀行界劉德華激戰10女　腥夫和2情婦判賠正宮金額曝

即／基隆國小生放學後「校外墜樓」亡！警調查中　

獨／中租能源營運長是淫狼　尾牙強吻新進女同事

不當管教二度挨罰　台中惡師解聘

im.B平台詐騙25億　負責人家愛馬仕牆畫面曝

老闆瘋狂求愛「黏你一輩子」　女上班4天提離職

更多熱門

相關新聞

西濱槽車翻下機車道！騎士一秒逃死劫　驚悚畫面曝

西濱槽車翻下機車道！騎士一秒逃死劫　驚悚畫面曝

苗栗縣竹南鎮台61線快速道路103.9公里處（西濱公路），2日中午發生一起車禍。一輛槽車行經該路段時，自撞護欄後，整台180度翻至下方機車道，撞了一個車底朝天，稍早事發畫面曝光！

騎士自撞摔落路邊　熱心女撐傘助搬運

騎士自撞摔落路邊　熱心女撐傘助搬運

騎士摔落10米斜坡　警消合力救援

騎士摔落10米斜坡　警消合力救援

名醫「紅燈過馬路」遭撞亡　騎士過失致死起訴

名醫「紅燈過馬路」遭撞亡　騎士過失致死起訴

永和阿姨尖峰時段鬼切　騎士慘被擊落

永和阿姨尖峰時段鬼切　騎士慘被擊落

關鍵字：

騎士二段式左轉撞飛命危休假消防隊員緊急救援

讀者迴響

熱門新聞

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

《華燈》Dora分手了！

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面