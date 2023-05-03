名醫王群光「紅燈過馬路」遭撞亡　騎士噴摔全身傷一原因被起訴

記者劉昌松、蔡怡萍／台北報導

名醫王群光去（2022）年9月15日晚間下班後要去吃東西，疑未注意號誌已變換而闖紅燈過馬路，結果遭到機車猛力撞擊，劉姓騎士噴飛摔車，王群光則是躺在路中鮮血直流，送醫急救後仍傷重不治。同樣因此全身受傷的騎士，也因涉嫌過失致死遭到起訴。

▲名醫王群光過馬路遭撞瞬間。（圖／記者張君豪翻攝）



目擊者表示，當時王群光從人行道走向公車專用道候車亭，疑似未注意號誌，結果機車騎士煞車不及，直接撞上他，隨後摔車，機車則滑行約100公尺，直到撞上路旁轎車才停下，警消到場時，發現機車車頭嚴重變形，王群光則躺在馬路中央、鮮血直流，送醫後傷重不治。

據悉，71歲的名醫王群光為台大醫學士畢業，開業擔任王群光自然診所的院長，主要提供另類療法以及整體健康服務為主，其中以不開中西藥物的自然療法為基本原則，也在網路上淺談各種疾病，診所提供巴金森氏症、妥瑞症、阿茲海默症以及癌症自然療癒法，也為台灣腦波自律神經醫學會、台灣氫氣應用研究推廣學會的理事長。





▲名醫王群光下班要去吃東西，過馬路遭機車撞上，送醫不治。（圖／記者黃彥傑攝）

劉姓騎士表示，他當時騎車沒有超速，而死者闖紅燈過馬路，檢察官調查監視影像發現，騎士行駛路線確為綠燈，但他在行經路口時突然變換車道，只注意車道上沒有其他車輛、未注意前方的行人穿越道上還有人，就想要快速通過路口。

此案也送交車輛行車事故鑑定委員會，結果指出，雖然王群光未依號誌穿越馬路有過失責任，但騎士騎車行經行人穿越道，遇上行人卻沒讓行人先行，也有過失，因涉犯過失致死為公訴罪，檢察官依照鑑定結果與規定，依過失致死罪起訴劉姓騎士。