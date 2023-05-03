　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

名醫王群光「紅燈過馬路」遭撞亡　騎士噴摔全身傷一原因被起訴

記者劉昌松、蔡怡萍／台北報導

名醫王群光去（2022）年9月15日晚間下班後要去吃東西，疑未注意號誌已變換而闖紅燈過馬路，結果遭到機車猛力撞擊，劉姓騎士噴飛摔車，王群光則是躺在路中鮮血直流，送醫急救後仍傷重不治。同樣因此全身受傷的騎士，也因涉嫌過失致死遭到起訴。

▲▼名醫王群光遭撞瞬間曝光。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲名醫王群光過馬路遭撞瞬間。（圖／記者張君豪翻攝）

目擊者表示，當時王群光從人行道走向公車專用道候車亭，疑似未注意號誌，結果機車騎士煞車不及，直接撞上他，隨後摔車，機車則滑行約100公尺，直到撞上路旁轎車才停下，警消到場時，發現機車車頭嚴重變形，王群光則躺在馬路中央、鮮血直流，送醫後傷重不治。

據悉，71歲的名醫王群光為台大醫學士畢業，開業擔任王群光自然診所的院長，主要提供另類療法以及整體健康服務為主，其中以不開中西藥物的自然療法為基本原則，也在網路上淺談各種疾病，診所提供巴金森氏症、妥瑞症、阿茲海默症以及癌症自然療癒法，也為台灣腦波自律神經醫學會、台灣氫氣應用研究推廣學會的理事長。

▲▼快訊／北市女穿越馬路遭機車撞上　血流一地「失去呼吸心跳」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲名醫王群光下班要去吃東西，過馬路遭機車撞上，送醫不治。（圖／記者黃彥傑攝）

劉姓騎士表示，他當時騎車沒有超速，而死者闖紅燈過馬路，檢察官調查監視影像發現，騎士行駛路線確為綠燈，但他在行經路口時突然變換車道，只注意車道上沒有其他車輛、未注意前方的行人穿越道上還有人，就想要快速通過路口。

此案也送交車輛行車事故鑑定委員會，結果指出，雖然王群光未依號誌穿越馬路有過失責任，但騎士騎車行經行人穿越道，遇上行人卻沒讓行人先行，也有過失，因涉犯過失致死為公訴罪，檢察官依照鑑定結果與規定，依過失致死罪起訴劉姓騎士。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
震撼！　金曲歌王認了離婚
17歲屁孩借開喜美出事了！　2女騎士撞噴躺地
退出港湖立委初選　游淑慧曝與侯友宜談話內容
快訊／當詐團內鬼？　北市警所長遭搜索
快訊／連千毅慘了！　法院將發布通緝
永和阿姨尖峰「騎YouBike鬼切」　騎士慘被擊落
快訊／侯友宜出手協調！　藍營派她戰港湖立委
黃子佼「6位數稿費」全捐了！　首露面再槓《天下》

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「大牛比較懶」當範例　男師教波特王撩妹金句記過！提告神反轉

快訊／與詐團有密切通聯！北市警派出所長涉提供資料遭搜索

騎士烈日當空自撞摔落路邊　熱心女子在旁撐傘擋陽光協助搬運

女大生「夢到被鬼摸」嚇壞！男同學舉手認了：我做的　代價出爐

快訊／連千毅慘了！恐嚇網友挨告拒絕出庭　法院將發布通緝

卓冠廷爆「塞人寄生高虹安」　柯文哲怒：拿他祭旗！法院首開庭

17歲屁孩出事影片曝！借車開上路闖紅燈　2女騎士遭撞噴躺地

屏東三地門騎士飛落10米「躺40度斜坡」　警消合力繩索救援

聯華大火9死！二寶媽搶救9天仍不治　彰醫沉痛：盡了最大努力

專賭大樂透特別號　菲籍移工「49選1」坑同鄉...1年削百萬

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

「大牛比較懶」當範例　男師教波特王撩妹金句記過！提告神反轉

快訊／與詐團有密切通聯！北市警派出所長涉提供資料遭搜索

騎士烈日當空自撞摔落路邊　熱心女子在旁撐傘擋陽光協助搬運

女大生「夢到被鬼摸」嚇壞！男同學舉手認了：我做的　代價出爐

快訊／連千毅慘了！恐嚇網友挨告拒絕出庭　法院將發布通緝

卓冠廷爆「塞人寄生高虹安」　柯文哲怒：拿他祭旗！法院首開庭

17歲屁孩出事影片曝！借車開上路闖紅燈　2女騎士遭撞噴躺地

屏東三地門騎士飛落10米「躺40度斜坡」　警消合力繩索救援

聯華大火9死！二寶媽搶救9天仍不治　彰醫沉痛：盡了最大努力

專賭大樂透特別號　菲籍移工「49選1」坑同鄉...1年削百萬

漁業署提高石斑魚抽驗量能20%　全台1048養殖戶用藥安全合格

1年5000人偷拍被捕！日本「反偷窺法」擬6月上路　違者最重關3年

初賽落幕！臺大盃場外人氣延燒　神秘舞團排名竄升

借貸媒合平台imB涉詐25億！受害人現身說法　吳怡玎：銀行局的疏失

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」　終於鬆口：怕被說是失敗者

抱著女嬰墜樓亡！他「持刀殺妻」血染頂樓輕生　法院嚴懲輕生未遂者

換護照人潮多綠稱「封路搭帳篷」　葉元之轟「草包」：心裡只有選舉

侯友宜協調「游淑慧禮讓李彥秀」　洪孟楷讚：責任來、就是扛

台東縣腸病毒疫情新增1重症個案　1歲男童已出院

被放到「最艱困選區」挑戰王世堅？　游淑慧：目前還沒有考慮

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

社會熱門新聞

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

即／聯華大火再添1死　49歲二寶媽「留一口氣」回家

丹大林道崩塌　他拉不住看車墜谷

竹聯最強堂口「據點」曝光　入會須有3條件

將「爸爸骨灰罈」丟分隔島　警查出真相了

旭仁會春酒惹怒警政署！會長瘋狗偉遭逮

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

陳水扁保外就醫狂踩底限　法界怒轟：乾脆特赦

辣妹醉倒天橋「痛醒崩潰」！撿屍男喊：再一下就好

開246萬英系休旅　30歲女撞死騎士

人妻約小王「在家運動」嬌喊：頂到胃　靠1招減肥攝影師傻眼

三寶「詭異逆向殺人」女騎士亡　畫面曝光

「29秒讓你X出來」　高雄按摩店被抄關店

快訊／趕開趴撞死補習班女師　毒蟲30萬交保

更多熱門

相關新聞

永和阿姨尖峰時段鬼切　騎士慘被擊落

永和阿姨尖峰時段鬼切　騎士慘被擊落

新北市永和區福和路今(3日)上午8時24分許發生一起車禍事故，42歲的周女騎著YouBike沿路往永福橋方向行駛，但途中周女卻突然從外側車道向內鬼切，導致後方機車騎士周男(58歲)反應不及當場撞上，幸2人均無生命危險。詳細事故原因、肇責歸屬還有待釐清。

喜美闖紅燈擊落3機車　險撞進禮儀百貨

喜美闖紅燈擊落3機車　險撞進禮儀百貨

開246萬英系休旅　30歲女撞死騎士

開246萬英系休旅　30歲女撞死騎士

男友倒車撞死人！她赴警局頂罪　2人都慘了

男友倒車撞死人！她赴警局頂罪　2人都慘了

獨／補教女師遭撞死！妹淚盼政府對毒駕、酒駕多努力

獨／補教女師遭撞死！妹淚盼政府對毒駕、酒駕多努力

關鍵字：

王群光名醫車禍闖紅燈過失致死騎士起訴

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

投資imB每月領13萬！42歲男2月後「1500萬全歸零」

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

快訊／黃子佼再發3聲明斷開《天下》！

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面