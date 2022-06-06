連吃3天粽子！媽答應「早餐吃壽司」　一開飯盒傻眼…萬人笑：套路

▲媽媽竟然把壽司做成「粽子口味」。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

許多人會在端午節這一天立蛋、吃粽子，應景地感受傳統節日氣氛，不過，放三天假，不少人也吃了三天的粽子，一名男網友表示，已經連吃三天的粽子，吃到怕，請媽媽早餐改用「壽司」，結果打開餐盒，粽子華麗變身，媽媽把粽子做成壽司，他拍下照片PO上網，網友們全笑翻，「還是媽媽高招」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，端午連假的第三天，媽媽問「明天早餐吃肉粽？」連吃三天粽子的他立刻搖頭拒絕，媽媽便說「那吃壽司？」他開心的點頭答應。沒想到，早上打開飯盒，眼前出現的是，偽裝成壽司的粽子。媽媽將壽司切成圓形，外圍在包上海苔，讓原PO哭笑不得。

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文章曝光後，引起2.3萬人按讚笑翻，、「媽媽有才，包這樣也是很有心欸」、「這套路很深啊」、「其實媽媽也算用心，手工很細欸」、「這根本是類壽司啊」、「肉粽的100種吃法」、「生活智慧王媽媽」、「粽子造成的陰影又增加了」、「你的肉粽沒有不見，只是變成你喜歡的樣子而已」。

也有不少網友搞笑回應，分享粽子的創意料理，「笑死、強迫推銷、明天改煮鹹粥」 、「明天還有筒仔米糕喔」、「拿去炸變糯米腸」、「明天吃油飯，後天吃米糕」、「明天吃飯糰」、「明天早餐吃吐司包粽」、「下次被攪碎包到餃子裡面」、「包油條肉鬆變成粽飯糰」、「下次可以做成米漢堡！不錯吧」。

▼網友笑喊媽媽太有才。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）