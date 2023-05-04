不只瘦身還能防失智！營養師曝「1飲食法」：可讓大腦年輕7.5歲

▲營養師透露，「麥得飲食」不僅有助瘦身，還能預防失智。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

以高齡96歲辭世的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II），據傳養生長壽的秘訣就是「麥得飲食」（MIND Diet）。對此，營養師李婉萍透露，實踐麥得飲食能讓「大腦年輕7.5歲」，不僅有助瘦身、降三高，甚至能預防失智的發生。

營養師李婉萍在臉書發文表示，目前已有許多研究證實，飲食會影響大腦的記憶力、思考和認知能力，更有學者發現，若能實施「麥得飲食」有助於預防或延緩癡呆症狀。

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李婉萍說明，其實麥得飲食是結合了「地中海飲食」、「得舒（DASH）飲食」的一種飲食模式，具體實施「8多吃5少碰」原則如下：

1.每天至少3份全穀物。

2.每天至少吃2份蔬菜，其中1份應為綠葉蔬菜。

3.每周至少吃2份莓果。

4.每周吃雞鴨鵝等禽肉至少2次，吃魚至少1次（不可油炸）。

5.每周吃豆類至少3次。

6.料理用油以橄欖油為主。

7.攝取堅果，每周至少5次。

8.每天喝1杯葡萄酒或其他酒精飲料。

避免不健康飲食對大腦造成破壞，5種特定食物盡量少攝取：

1.每周吃紅肉不超過4次。

2.油炸物或速食每周不超過1次。

3.少吃奶油或人造奶油，每天份量不超過1大匙。

4.每周吃起司不超過1次。

5.糕點或糖果每周應少於5次。

李婉萍透露，據一份研究報告顯示，確實遵守「麥得飲食」的受試者與未堅持的人相比，大腦年輕了7.5歲，另罹患阿茲海默症的風險可降低53％，且有助於減緩認知能力下降的速度，不過此種飲食方式科學家們也還在進一步了解中。

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