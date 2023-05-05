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大陸 大陸焦點 特派現場

加拿大考慮驅逐陸外交官　陸大使：執意挑釁就「奉陪到底」

▲▼中國大陸駐加拿大大使叢培武。（圖／翻攝中新社）

▲陸駐加拿大大使叢培武。（圖／翻攝中新社）

記者蔡紹堅／綜合報導

加拿大外交部4日就加拿大議員傳出遭中國大陸外交官脅迫一事，召見了大陸駐加大使叢培武，並稱正在評估各種選項，包含驅除陸方外交官。對此，叢培武5日發出聲明強調，中方外交領事人員正常履職不容抹黑，中國國家主權、安全和發展利益不容侵犯，「如果加方執意挑釁，我們將堅決奉陪到底。」

叢培武指出，中國一貫奉行不干涉別國內政原則，中方外交領事官員一向恪守有關國際公約和中加領事協定，依法履職，「加個別政客和媒體為撈取政治私利和博人眼球，出於意識形態偏見，大肆操弄涉華議題，肆意攻擊抹黑中國。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

▼加拿大保守黨議員莊文浩（Michael Chong）傳出遭大陸外交官脅迫。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼加拿大保守黨議員莊文浩（Michael Chong）。（圖／達志影像／美聯社）

叢培武強調，中方外交領事人員正常履職不容抹黑，中國國家主權、安全和發展利益不容侵犯，「強烈敦促加方立即停止這場自導自演的政治鬧劇，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。」

叢培武還說，「如果加方執意挑釁，我們將堅決奉陪到底。」

中國大陸外交部發言人毛寧也在5日下午的例行記者會上說，加拿大方面無端污衊、抹黑中國駐加使領館正常履職，中方對此強烈不滿，堅決反對，「中國駐加拿大大使已就此向加外交部負責人闡明嚴正立場，提出強烈抗議。外交部美大司負責人亦向加拿大駐華大使提出嚴正交涉。」

毛寧指出，加拿大個別政客和媒體炒作所謂「中方威脅加議員」完全是子虛烏有的無稽之談，是出於意識形態偏見的政治鬧劇。

毛寧說，2021年3月，中方決定制裁加拿大有關議員，是對加方基於謊言和虛假信息藉口所謂新疆人權問題對中國有關個人和實體實施制裁的回應，「加方無理挑釁，嚴重損害中方利益在先，中方作出有力回應，完全正當和必要。」

毛寧更強調，「中國駐加拿大的外交領事人員，一向恪守有關國際公約，依法履職，中方將採取必要措施，堅決維護自身利益。」

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