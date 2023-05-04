遭控脅迫加拿大議員莊文浩　大陸使館：實施制裁天經地義

▲加拿大主要反對黨保守黨議員莊文浩（Michael Chong）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

加拿大議員莊文浩（Michael Chong）日前傳出遭大陸駐多倫多總領事館參與脅迫。對此，大陸駐加拿大使館回應，「莊文浩因從一己政治私利出發，提出並推動通過涉疆錯誤動議，粗暴干涉中國內政，中方對嚴重損害中國利益的人員和實體實施制裁天經地義，莊文浩之流受到制裁完全是咎由自取。」

大陸駐加拿大使館於3日深夜回應，中方一貫堅持不干涉內政原則，從未也沒有任何興趣干涉加國內政，更不會採取威脅加議員的作法。

隨後，使館反控，「加方長期在涉台、涉港、涉疆等事關中方核心利益的問題上挑釁中方，縱容支持反華分裂活動。加媒體還報導了加情報機構公然對中國駐加使領館實施監聽監控情況。是誰在干涉別國內政、是誰在搞間諜活動、是誰在威脅別人，事實一目了然。」

使館進一步指出，「莊文浩因從一己政治私利出發，提出並推動通過涉疆錯誤動議，粗暴干涉中國內政，被列入上述制裁名單，中方對嚴重損害中國利益的人員和實體實施制裁天經地義，莊文浩之流受到制裁完全是咎由自取。」

使館強調，中方外交領事人員正常履職不容抹黑，加一些勢力操弄涉華議題不會得逞。中方敦促加方立即糾正錯誤，停止散佈涉華謊言，停止毒化中加關係氛圍、損害兩國關係的言行，否則必將自食惡果。

大陸駐多倫多總領事館微信公眾號4日也發文怒批，近日有個別加拿大媒體和政客別有用心進行炒作，「誣稱我館領事官員參與『脅迫』一名加眾議員及其親屬。有關說法毫無事實依據，純屬無稽之談。我館對此表示強烈不滿和堅決反對」。

文章表示，該總領事館強調一貫恪守《維也納領事關係公約》和「中加領事協定」依法履職，各級領事官員從未從事任何與身分不符的活動，「加方個別媒體和政客蓄意損害我館聲譽和形象，惡意干擾雙方正常交往與合作，該館敦促有關媒體和政客尊重事實，立即停止造謠抹黑。」

加拿大《環球郵報》5月1日引述2021年的情報機構報告和國安消息人士報導稱，中國展開針對加拿大保守黨的行動，中國國家安全部官員在搜集保守黨下議院議員莊文浩親屬的資訊，以展開進一步潛在制裁行動。報導稱，一名在加拿大的中國外交官在處理這件事，並尋找可能在中國的莊文浩親屬。

52歲的莊文浩，父親是香港移民，母親來自荷蘭，現任加拿大國會下議院惠靈頓-哈頓山選區國會議員。他曾於2006年2月6日至11月27日期間擔任加拿大樞密院主席和政府間事務兼體育部長，是加拿大聯邦歷史上第二位華裔內閣成員。