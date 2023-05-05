隱形富翁多！彰化警4個月阻詐2億　婦匯450萬...行員機警攔下　　

▲彰化阻詐宣導。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今天5月5日是反詐啟動日，彰化縣警局今年1-4月份阻詐金額累計約2億元，主要是投資詐騙類，單筆金額大都是百萬起跳，其中彰化警分局阻詐1億1,652萬元，和美地區一名婦人豪擲450萬，被行員緊急通報警方攔阻，才保住辛苦錢。縣警局長張國雄呼籲，民眾對於網路訊息跟不明電話、簡訊常存懷疑，不貪圖來路不明的暴利、應謹慎查證就能杜絕不法詐騙。

今天是全民反詐啟動日，根據統計，彰化警分局今年1到4月，共受理詐騙件數共510件，其中以假投資詐騙最多，金額更高達1億1,652萬元，幾乎全是7位數起跳，讓不少民眾驚覺彰化隱形富豪多、財力雄厚，容易成為詐騙集團鎖定下手的目標。

根據警方資料，和美鎮有一名55歲婦人，臨櫃匯款450萬元險些被詐金額最高，而田中警分局其中最大一件是1名退休婦人，落入虛擬貨幣陷阱，臨櫃匯款400萬，被行員識破是詐騙，立即通知警方及時保住。

張國雄呼籲，民眾除了認識詐騙手法外，心態也要正常，對於網路訊息跟不明電話、簡訊常存懷疑，不貪圖來路不明的暴利、對可疑的網路人士謹慎查證身分，千萬不要加入標榜名人的投資群組，就能杜絕絕大部分的詐騙手法。如有任何疑慮，請立刻撥打165、110或向當地派出所查證，以免上當受騙。