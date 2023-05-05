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詐騙成國安問題！逾5成民眾不滿政府表現　近9成認同加重刑責

▲▼詐騙成國安問題，逾5成民眾不滿政府表現，近9成認同加重刑責。（圖／記者許敏溶攝）

▲詐騙成國安問題，調查顯示，逾5成民眾不滿政府表現，近9成認同應加重刑責。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國內詐騙案件猖獗，雖然政府大力打擊，但根據今（5日）公布最新民調顯示，72%認同詐騙犯罪氾濫會造成國安問題，但超過5成（53%）民眾不滿意政府打擊詐騙表現，更有8成以上民眾認為，台灣現有法律對詐騙犯刑責太輕，也因此近9成民眾認為，加重法律刑責，對減少台灣詐騙案件有幫助。

台灣詐騙犯罪事件層出不窮，幾乎每一個人都曾接過詐騙電話或簡訊，且跨境詐騙手法越來越多元，借貸平台im.B近日就爆出詐騙，不法金額高達25億元，之前柬埔寨詐騙事件，更讓人震驚，而行政院也在昨天推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，進一步結合各部會、中央地方合作與公私協力，阻絕詐騙案發生。

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不過，草根影響力文教基金會今天公布「政府打擊詐騙」調查，72%民眾認同詐騙犯罪氾濫會造成國安問題，74%民眾表示台灣詐騙案件很多，過半民眾擔心自己被詐騙，但高達53%民眾不滿意政府打擊詐騙表現，另有40％不滿意政府宣傳防止詐騙表現，67%民眾認為，政府加強打擊詐騙宣傳有助於減少詐騙案件。

▲▼詐騙成國安問題，逾5成民眾不滿政府表現，近9成認同加重刑責。（圖／記者許敏溶攝）

▲詐騙成國安問題，調查顯示，超過5成民眾不滿政府打擊詐騙表現，近9成認同應加重刑責。（圖／記者許敏溶攝）

面對詐騙事件頻傳，82%民眾認為，台灣現有法律對詐騙犯的刑責太輕，近9成（88%）認為加重法律刑責，對減少台灣詐騙案件有幫助，也有超過7成（73%）民眾認為，打詐三法對防堵詐騙有幫助，也對44%民眾對數位發展部防止詐騙沒信心。

草根文教基金會建議政府，應重新思考如何有效打擊詐騙集團，讓民眾安心，而政府應及時公布詐騙集團的詐騙手法，可委託專家學者研究，並提出防止民眾受騙的可行方法，並研擬更嚴格刑罰，達到嚇阻違法目的，而政府如何教育民眾不被詐騙，也是政府應該重是的議題。

草根影響力文教基金會為了解民眾政府對打擊詐騙看法，委託TVBS民意調查中心，針對「政府打擊詐騙」議題進行調查，調查時間為4月18日至21日，獲得1071份有效樣本，在95%信心水準、抽樣誤差約為±3.0個百分點以內。

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