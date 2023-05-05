友欠4百萬賭債跑了...他被囚毆打15hrs　「金融圈大老」急救子

記者邱中岳／台北報導

北市警局信義分局接獲報案，黃姓男子因帶人前往賭場，但因對方積欠賭債不還躲起來，黃姓男子無力償還慘被5人強押至林口地區，以束帶綑綁並持棍棒毆打，直到承諾歸還債務後獲釋，警方獲悉後在3日逮捕5名涉嫌押人毆打的嫌犯，同時也傳喚幕後主使者到案。

警方調查，30歲的黃姓男子，父親為銀行金融界大老，在日前居中牽線幫綽號「阿義」的男子進入賭場賭博，但是阿義輸了4百萬左右後跑路，57歲的劉姓男子於是找來30歲的吳姓男子幫忙處理債務。

▲吳姓男子幫劉追討4百萬元賭債，將人強押至山上毆打，警方逮捕涉案嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓男子在2月底某日凌晨時分，被吳姓男子等5人，強押至林口地區，並以束帶綑綁，並且持木板等器具毆打黃姓男子，造成黃全身多處瘀青，直到黃承諾歸還債務，才在當天下午5時許獲釋。

黃姓男子獲釋後立刻跑到信義分局報案，警方也立刻介入追查，發現因為黃當「介紹人」去賭博，所以劉姓負責人才認為黃應該負責任清償債務，但黃避不見面才會找吳追討債務。

▲黃姓男子幫人牽線進賭場賭博，輸4百萬元後不想扛債被押走，只能找金融大佬的父親求救。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，當時黃姓男子被押時，透過電話聯繫身為金融大佬的父親，父親承諾會償還債物才獲得釋放，警方在3日追查吳嫌等5人到案，訊後依照組織犯罪、妨害自由以及傷害等罪嫌送辦。

警方也追查出幕後的劉姓男子到案，劉姓男子坦承因不滿對方不還錢，並查扣手機等證物，據悉，吳姓男子等人為天道盟美鷹會成員，也將持續追查是否有幕後藏鏡人。