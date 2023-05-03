專賭大樂透特別號　菲籍移工「49選1」坑同鄉...1年削百萬

記者鄧木卿／台中報導

菲律賓46歲移工艾克（譯音）2年前受到疫情影響，收入銳減，竟異想天開在臉書拉同鄉對賭，自己當莊家，每次以大樂透的特別號為號碼，每人只能從49個選1個，開獎前，他就在臉書公布投注金額、中獎金額，至少有35名同鄉參與，累計賭資435萬多元，從中獲利超過115萬元。此外，他還從事地下匯兌，協助同鄉把錢匯回家，再抽取手續費，艾克被逮後辯稱不知觸法，只想賺點家用，尋求刺激，全案依賭博罪及違反銀行法等罪嫌送辦。

▲▼移民署台中專勤隊逮捕菲籍移工，在臉書上號召同鄉對賭，2年來海撈逾百萬元。（圖／台中專勤隊提供，下同）

▲▼移民署台中專勤隊逮捕菲籍移工，在臉書上號召同鄉對賭，2年來海撈逾百萬元。（圖／台中專勤隊提供）



移民署中區事務大隊台中市專勤隊日前獲報，有移工公然在臉書揪人對賭，蒐集相關證據後前往彰化租屋處逮捕，查扣紀錄賭客賭資的紙條、筆記本、匯款水單、手機2支及現金5萬2000元。

艾克原本在工廠擔任技工，受到疫情影響薪資減少，為了貼補家用鋌而走險，在臉書大量加入同鄉好友，招攬加入賭局，對賭大樂透開獎的特別號，下注金額從100元至300元不等，中獎者可獲得獎金4000元至1萬1000元不等，2年來至少有35人參與，從中牟取逾115萬餘元。

▲移民署台中專勤隊逮捕菲籍移工，在臉書上號召同鄉對賭，警方查扣大批贓證物。（圖／台中專勤隊提供）

艾克的對賭玩法是，他事前會公布押注金額，中獎獎金金額，公布後開始極力找人投注，每人只能從49個號碼選出1個，但不一定每次都找齊49人，不管有沒有人中獎，中獎金額已經宣布，所以如果簽注的人少，他有可能賠錢，如果沒人中，他就拿走所有賭金，因此才能牟利逾百萬元，比技工薪水還高。

▲移民署台中專勤隊逮捕菲籍移工，在臉書上號召同鄉對賭還進行地下匯兌，並透過群組公布匯率。（圖／台中專勤隊提供）

此外，專勤隊更發現艾克也從事地下匯兌，協助同鄉匯款回家，賺取匯差及手續費，短短1個多月就獲利11萬8千元，全案依賭博罪及違反銀行法等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

▲移民署台中專勤隊逮捕菲籍移工，在臉書上號召同鄉對賭，還會透過群組公開賠率。（圖／台中專勤隊提供）

台中市專勤隊隊長林俊清呼籲，不要貪圖方便利用網路參與自辦的地下賭博活動，要玩大樂透，就去合法投注站購買，否則將觸犯賭博罪，此外，匯款生活費回家鄉，一定要去合法設立的銀行或特許的商家辦理，以免辛苦工作的血汗錢遭騙走。