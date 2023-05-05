麻將協會「染賭」...人頭費1百元　警「現場蒐證」逮16人

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局建國派出所日前接獲線報，有不法賭場假冒麻將協會名義，在中山區建國北路3段設立據點，警方4月底前往查緝，透過警員埋伏，順利掌握現場賭博情資，立刻將12名上桌的賭客、3名結束要離去的賭客攔下，以及將現場負責人等共計16人，帶回派出所偵辦。

▲麻將協會掩蓋賭博，警員「上場蒐證」查獲賭博行為。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，22歲的阮姓男子，3月底開始，藉由合法的麻將交流協會掩蓋非法賭博，在中山區建國北路3段一處巷弄的民宅做起麻將協會，並且在現場擺放5張桌子供不特定賭客上門「湊桌」。

警方接獲線報後，立刻申請搜索票前往逮人，並派警員在現場蒐證，正巧有1桌賭局結束，其中3人離開被埋伏在外的警員攔下，現場的1名賭客繼續湊桌「輸贏」，警方發現換錢動作後，立刻表明身分，控制在場的12名賭客。

警方在現場搜出抽頭金9千元，另外15名賭客身上現金共計有3.8萬元，另外還有麻將協會櫃檯的7千元、還查扣5張麻將桌、賭具以及24萬多元的籌碼，訊後將賭客以及現場負責人一併帶回派出所，訊後依規定移送法辦。

警方追查，阮姓男子利用麻將協會掛羊頭賣狗肉，私下讓民眾賭博，並且每個人每將收取1百元人頭費，警方也呼籲，賭博容易造成傾家蕩產，為淨化社會治安，警方將持續加強取締力道，掃蕩地下賭場，以徹底斬斷不法根源。