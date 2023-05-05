超商男遭虐殺！帶槍傷墜13樓亡　「腰部非要害」高大成曝墜樓3可能

記者許權毅／台中報導

台南市永康區3日發生墜樓案，丁姓男子墜樓身亡，但警方發現他腰部有槍傷，進一步查出，丁被超商女店長懷疑「手腳不乾淨」，竟遭對方撂人囚禁，還持水管毆打，更疑遭暴力威脅後，被人近距離朝右後腰開槍，不久後更從13樓墜下身亡。針對這起離奇案，知名法醫高大成認為，腰腹部通常不是要害，研判丁的墜樓有3種可能，而且都可以根據科學跡證研判。

▲台南超商女店長陳女夥同其他5人對丁男施暴，丁男帶著槍傷墜13樓而亡，高大成解說墜樓的可能狀況。（合成圖／記者許權毅攝、記者林悅翻攝）



回顧本案，台南丁姓超商店員被陳姓女店長懷疑侵占公款，竟遭5人暴力凌虐、囚禁倉庫，甚至以水管毆打，3日帶著槍傷從13樓墜下身亡。警方循線逮捕包含陳女、曾姓主嫌在內共4男2女到案，6人皆矢口否認涉案。

▲▼丁姓死者母親還曾接到電話，要求匯款20萬，不料照做後仍接到兒子死訊。（合成圖／記者林悅翻攝）



警方調查，丁姓死者是家中獨子，住在台南姑姑家，生前積欠大筆債務，在超商任職。丁母在3日凌晨接到兒子來電，卻是一個陌生男子自稱是超商店長，要求匯款20萬，孰料家屬照做後，2小時後仍接到丁男死訊。

而丁男真正的墜樓原因為何？法醫高大成認為，開槍位置在腰部，通常都不是要害，但因為腹腔痛覺敏感，因此丁墜樓有三種可能。

第一種是丁因為太過疼痛，不慎掉落墜樓，要判斷丁是否不慎墜樓，可仔細看該處有無衣物纖維，因為不慎墜樓者，身體通常會與牆面有所觸碰。

▲高大成表示，通常腰部並非要害，墜樓則有3種可能原因。（圖／記者許權毅攝）



第二種，丁如果是遭人開槍後丟下樓，只要看離建築物的距離就可初步研判，通常被丟下者，都會離建築物遠一些；最後，也可能是死者輕生，可以看該處有沒有頻繁走動，若有則有可能是輕生，但都這3種狀況，都仍需要詳細採證，以及其他事證才能夠判斷。

另，高大成也說，可以透過解剖去看死者是「死後墜樓」還是「生前墜樓」，只要是死後才墜樓，骨折處都不會有出血現象，因為心臟停止運作，墜樓後血跡就不會噴濺出來，也可間接判斷是不是死於槍傷。