路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」行程曝光　全場吵翻了　

▲原PO在路上驚見「黑色遊覽車」。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

不少人唾棄國旅，尤其住宿費太盤，因此寧願出國玩。不過有網友驚呼，五一連假在路上看到一輛「黑色飛馬」外觀的遊覽車，嚇得他直言「用這台在台灣玩6～8萬」，奢華價位都可以玩日本兩趟了。文章曝光後，引發萬人熱議，多數人卻認為「只能說～有錢人不會嘴，嘴的都窮人！」

一名網友在臉書《爆廢公社》貼出一張遊覽車的照片，車身外觀有一隻黑色飛馬，原PO接著驚呼「用這台在台灣玩6～8萬...正常人這價位都可以去日本兩趟以上了！」

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照片曝光後，引來萬名網友朝聖，有人吃驚反問「頭一次看到」、「6至8萬是環島嗎」、「6至8萬，一個人嗎」、「這台很厲害嗎」、「台灣人好盤」、「去日本比較實在，台灣就算了吧」。

有內行解釋，「創新號，一天一人一萬以上，頂級奢華，比照客機豪華客艙規格」、「這台遊覽車，名字叫創新號，一個座椅可以買一台自小客，別用一般眼光看」、「創新號，頭等艙八人座遊覽車」。

多數人則直言，「窮玩／富玩，真的不一樣」、「錢不是問題，一車都是富人可以擴展更多人脈才是真的」、「只能說～有錢人不會嘴，嘴的都窮人」、「俗話說得好：會覺得貴，肯定是客人的問題」、「原來別人說有錢人都不出國玩是真的」、「能坐上這台車的人，你覺得他們會在意金錢多寡？」「坐這種車的人，日本行單人也是15-20萬起跳」、「促進台灣經濟很好阿」、「這是買服務與尊榮待遇」。

▲網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社）



事實上，該輛創新號「號稱是移動式總統套房」，業者重金砸2000萬打造「八人座頭等艙超級豪華遊覽車」，車上設有個人按摩座椅、酒吧台、紅酒櫃、頂級精品音響、高級化妝間等。

鼎運旅遊集團董事長陳怡璇表示，包車包含服務人員和司機服務一天約5萬元，目前採搭配高端旅遊包裝2天到3天行程，每人約6萬到8萬元，車上全程由服務人員提供協助，包含餐飲和影音服務等，客人不用自己動手。

實際查詢國旅行程，東部2天1夜要價4萬5900元／人，第一天：花蓮51區時空森林＆天空之鏡沙灘車體驗、七星潭海岸風景特定區，享用無菜單料理、當晚入住七星潭水上明月海景渡假旅店；隔天前往嘉德萱草花田→最夯山月吊橋→結束旅遊行程。

▼車上配備按摩座椅。（圖／記者李姿慧攝）

