綠色新時尚！交部推「台北都會自行車通勤路線」　紀錄軌跡可抽獎

▲交通部推出自行車通勤路線示範計畫。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為朝向2050淨零轉型目標，交通部及運研所推出「自行車通勤路線示範計畫」，首站在台北都會區上路，交通部政務次長陳彥伯今(5日)領軍騎乘體驗，陳彥伯指出，在中央和地方合作下，全台已有8560公里自行車道，盼民眾多利用自行車通勤，透過綠色運輸降低城市污染，並將自行車通勤變成新時尚。

交通部及運研所推出「自行車通勤路線示範計畫」，建立友善的自行車騎乘環境，吸引民眾使用自行車通勤，今發表台北都會區示範路線，交通部政務次長陳彥伯帶領交通部及雙北市交通局代表，由交通部出發騎至新北市通勤綠廊，實際體驗自行車通勤友善騎乘環境。

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根據交通部進行「自行車使用狀況調查摘要分析」，以通勤通學為最主要活動型態者中，「北部地區」人數最多，而轉乘接駁其他交通運具，以轉乘捷運者最多。

▲交通部推出台北都會區自行車通勤路線示範計畫。（圖／記者李姿慧攝）

交通部及運研所推出「自行車通勤路線」台北都會區示範計畫，以河濱為主幹路線，台北端串接至三橫三縱，新北端則將板橋、中和、永和地區納入規劃，並就雙北跨河橋梁及與市區道路銜接路段、進出水門等規劃並建置一致性導引系統，優化沿線騎乘環境和安全。

交通部政務次長陳彥伯表示，交通部在民國98年陸續建置自行車道，民國104年更建設環島1號線961公里，後續持續擴散，目前在中央和地方努力下，全台已有8560公里自行車道，台鐵也納入推動兩鐵旅遊，觀光局篩選很多友善自行車旅宿，要讓國內外旅客想到自行車就想到台灣，騎乘自行車就到台灣，讓自行車成為台灣很重要的一個形象，除休閒、觀光、體育外，更讓自行車變成日常，因此推出自行車通勤示範計畫。

▲交通部政務次長陳彥伯領軍體驗台北都會區自行車通勤路線。（圖／記者李姿慧攝）

陳彥伯指出，2050淨零是世界普世價值，要改變食衣住行綠生活，希望自行車扮演日常交通工具，回到自行車通勤，透過綠色運輸降低城市污染，讓國家永續繼續往前，示範性計畫還有很多路要走，包括如何解決夏天炎熱問題，但先跨出第一步，提供環境，現行河濱自行車路廊沒有紅綠燈，宛如自行車高速公路，可快速移動，連結市區自行車道支線出去，進入社區，讓民眾充分利用自行車運具，希望讓自行車通勤變成一個新時尚，透過行為改變轉化成綠色時尚現代人。

為鼓勵民眾養成自行車通勤通學習慣，交通部運輸研究所表示，5月8日起到7月7日為期兩個月的時間，將辦理騎乘集章活動，民眾只要下載環騎圓夢APP並以其記錄騎乘軌跡，每次騎乘總里程需至少1公里在示範計畫所規劃之通勤路線上，即可獲得集章1枚並參加抽獎活動。