



▲成功警分局，推動銀髮族防詐桌遊活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣警察局成功分局為提升民眾防詐宣導觀念，特別規劃一連串反詐活動，首發第一場就是至轄內長者聚會場所推廣桌遊體驗；透過刑事局和國泰金控共同開發之「詐騙防衛隊桌遊」，提升長者參與意願與學習成效，並透過遊戲情節設計，使長者牢記身旁親友遭詐騙時可能出現的行為與勸阻技巧。





成功分局偵查隊於上月底，至成功鎮多元照顧服務中心舉辦銀髮族反詐騙宣導桌遊體驗，透過刑事局和國泰金控共同開發之「詐騙防衛隊桌遊」，由偵查佐親自教學，藉由遊戲方式，分配不同角色，例如：警察、行員、家屬等，邀請現場的長者一同遊玩；遊戲最後，除了解說詐騙類型的防範與辨識要領，同時也邀請現場長者分享自身攔阻詐騙的方式。

這套防詐騙桌遊，設計結合真實案例，除了有各種詐騙類型如：感情詐騙、投資詐騙、猜猜我是誰及假冒機關等，還有不同的角色及功能；遊戲玩法很簡單，透過抽取「詐騙事件卡」，並按照事件內容設定「恐慌值」，最後依據所得的數值大小決定遊戲的成敗。過程中需要團隊的合作，一同針對詐騙事件討論出對策，除了能凝聚每一位玩家的參與感外，還能讓所有玩家瞭解詐騙的手段、類型。

成功分局分局長陳勇誌表示，本次所推廣的「詐騙防衛隊桌遊」，除了可以讓長者們認識到各種詐騙手段外，還能藉由遊玩桌遊鍛鍊邏輯、肢體協調、身體節奏以及降低失智風險；另外，正逢5月報稅季節，開始有不法份子蠢蠢欲動，以詐騙簡訊、電子郵件及偽造信件佯稱稅務申報資訊，若民眾收到疑似以國稅局名義或是來路不明的簡訊或LINE訊息，請勿點擊或輸入個人帳號、密碼，有任何疑慮請撥打165反詐騙專線或向各地國稅局確認、查證，避免受騙。