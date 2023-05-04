台東鳳梨釋迦前進新加坡　推出鳳梨釋迦冰果丁嚐鮮週

▲台東縣政府自5月1日起於新加坡Hai Sushi店內推出「冷凍鳳梨釋迦嘗鮮週活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導



台東縣政府自5月1日起於新加坡Hai Sushi店內推出「冷凍鳳梨釋迦嘗鮮週活動」，除送出1,000包鳳梨釋迦冰果丁讓新加坡消費者認識台東鳳梨釋迦，還祭出三重優惠活動，向新加坡消費者介紹台東的特色農產，也期待拓展海外線上線下全通路市場。

縣長饒慶鈴表示，台東縣農漁產品具有地方特色、物產豐富且品質優異，最著名的就是台東釋迦，目前鳳梨釋迦產季雖已結束，但急速冷凍加工的鳳梨釋迦冰果丁，可供應產季的空窗期，甜美的冰品正是迎接夏天最佳聖品，邀請新加坡消費者與通路業者踴躍採購。

農業處長許家豪指出，去年底縣長饒慶鈴及縣農會理事長楊招信率團至新加坡推廣台東鳳梨釋迦及特色農產，也特別介紹保存容易且食用方便的冷凍鳳梨釋迦切丁，獲當地業者一致好評，因應疫情後消費方式改變，未來的消費將布局全通路市場，與電商平台及貿易業者合作，並借助海外夥伴力量拓展實體通路，打團體戰要讓台東當季美味的農產品送到世界各地。

農業處進一步說明，自HaiSushi鳳梨釋迦冰果丁嚐鮮週活動起，至台灣好農國際館消費輸入折扣碼【Hai Sushi】，可享全面9折起優惠，另外民眾在活動FB貼文上可參與按讚換折價券及留言參加抽獎活動，將送出Hai Sushi滿額折價券、鳳梨釋迦氣泡飲等獎項，邀請新加坡的消費者一起認識台東鳳梨釋迦，活動連結(https://pse.is/4upnyv)。