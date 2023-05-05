賴清德只剩基本盤？　郭正亮點「1原因」：就是卡在這裡

▲副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德確定代表民進黨出戰2024總統大選，但近期民調卻有下滑趨勢。前立委郭正亮4日指出，美麗島電子報公布最新民調中，對於有消息傳出「明年1月總統大選的結果會決定台灣未來4年走向戰爭或和平」，20至29歲高達50.9%同意，他推測，賴就是卡在這裡，一定有相當多年輕人跑去支持民眾黨主席柯文哲，賴清德很可能只剩下固定盤。

郭正亮昨日在節目《大新聞大爆卦》中分析，賴清德早就確定是民進黨2024總統的候選人，他在國民黨一片混沌的情況下，支持度卻不斷往下走，從3月中41.4%掉到現在35.4%，滑落6個百分點。不過，郭正亮提醒，只要國民黨整合，到了六月一定會有一波支持度往上，歷來台灣選舉都是這樣，甚至到了造勢階段，民眾黨主席柯文哲民調會往下掉，因為最後總統是跟立委一起選，各地區域立委開始尬場，會撐起藍綠的盤，但民眾黨沒有什麼區域立委。

至於《美麗島電子報》民調中，問及「明年1月總統大選的結果會決定台灣未來4年走向戰爭或和平」，其中20至29歲有50.9%同意，郭正亮坦言「賴清德就是卡在這裡，一定有相當多年輕人跑去支持柯文哲。如果是30歲以上的民眾，他們政黨的認同度都相當高，因為他們有選舉經驗，但20至29歲就是還沒定性，會擔憂這個問題。」

郭正亮強調，國民黨喊「青年上戰場」很多台灣人都聽進去了，雖然民進黨可能會作弊，等明年選完再寄兵單，但明年起役男注定要當一年兵，美國教官也來了，「事實上如果以民調走勢來看，賴清德並不強，他不應該往下掉，至少要撐住41.4%的支持度，現在掉了6個百分點很多，表示很可能只剩下固定盤。」