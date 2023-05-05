王世堅、游淑慧CP？高嘉瑜笑場：他是專情男人 　一生只愛老婆跟…

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧有可能投入大同士林區立委選戰，對上民進黨市議員王世堅。韓國瑜昨指出，游淑慧找他尋求對策，韓建議游告訴王世堅一句話「我選不贏你，我就嫁給你」，就可以獲勝。對此，民進黨立委高嘉瑜5日表示，這招真的太狠了，但大家都知道王世堅是專情的男人，一輩子可能也只愛過他老婆跟…，他應該不會再誤入歧途。

韓國瑜昨在一項活動在致詞表示，游淑慧找他，說可能要去大同士林區挑戰立委，對手是市議員王世堅，問韓有什麼看法？韓說，「就一句話跟王世堅講就好了，這一句話很簡單，就只看妳敢不敢講，妳就跟王世堅說，妳要告訴大同士林區的選民，『我選不贏你，我就嫁給你』」一聽此言，全場觀眾哄然大笑。

韓國瑜說，游淑慧猶豫地說，「我有男朋友了耶！」韓回，「那有什麼關係，王世堅有女朋友啊！」韓接著強調，講這是跟游淑慧開玩笑的，但是這代表他韓國瑜怎麼看政治，政治是可以很歡樂的，可以很陽光的、可以很清廉的，可以很貼近民眾的，甚至非常簡單的。

對此，高嘉瑜今受訪時表示，這個男人實在太狠了、這招真的太狠了，可以唱明天《我要嫁給你》，這首之前她有唱過，現在應該給游淑慧唱，看到王世堅就一直唱這首歌。

媒體追問游淑慧跟王世堅的CP組合可能成立嗎？高嘉瑜回答時也忍俊不住，她表示，大家都知道王世堅是專情的男人，王世堅一輩子可能也只愛過他老婆跟…，他應該不會再誤入歧途。

媒體追問這樣游淑慧跟王世堅誰委屈？高嘉瑜指出，不是相愛的人硬要在一起都是折磨跟痛苦，好像沒有好處，各自選擇自己所愛。