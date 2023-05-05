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企鵝妹被狂粉惹哭「正式發公告」　環島只接受2要求：拒絕真的很難

▲企鵝妹落淚。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

▲企鵝妹遇粉絲不合理要求，忍不住落淚。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，路途若遇粉絲要求合照，都會一口答應，展現親和力。不過，企鵝妹3日走到台北市區時，卻被男子要求唱生日快樂歌，讓她忍不住落淚。事後她正式發布公告，「之後我只接受拍照和簽名，我不再接受過多的要求了」。

企鵝妹在不少新聞的YouTube頻道底下留言發布公告，提到她很感謝大家對她環島挑戰的支持，台灣人的熱情和好客讓她既驚訝又感激，「對於和我見面並支持我的人，我非常樂意與你拍照還有簽名」。

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話鋒一轉，企鵝妹坦言，有少數人要求她唱生日快樂歌、要她幫忙打廣告等，「對於我來說要拒絕別人的要求或是直接說不真的很困難，因為我不想讓對方感到難過」，可是她已漸漸發現自己不可能滿足所有人的要求。

企鵝妹表示，實況上只有她一個人，要在這麼多人面前環島、直播，不可能每件事都處理得很好，「對你來說可能只是一個簡單的要求，但對我來說可能是好幾百件」。因此，她正式公告，「之後我只接受拍照和簽名，我不再接受過多的要求了」，如果大家能理解她，她非常感激。

▲▼ 企鵝妹發布公告。（圖／翻攝自YouTube）

▲企鵝妹發布公告。（圖／翻攝自YouTube）

最後，企鵝妹也強調，「對於之前有要求過多的人，請大家不要去出征或是謾罵，因為他們並不知道這些事情會對我造成負擔」，謝謝大家的體諒和支持。

時間拉回3日，企鵝妹走在台北街頭，被許多粉絲要求合照。在這些粉絲當中，有個穿橘色衣服的男子跟著企鵝妹18分鐘，不只要求企鵝妹唱生日快樂歌，還要對方叫出自己的名字。企鵝妹當下雖完成要求，但橘衣男一離開，她就忍不住落淚，說她很謝謝台灣人的友善，也盡量滿足粉絲，但不要一直叫她做這個、做那個，像是唱生日快樂歌、跟粉絲開的店合照等，「這越線了，覺得像是被當成猴子一樣看待」。

事後橘衣男變成眾矢之的，被大票網友肉搜，甚至還收到辱罵的訊息。對此，他也發文表示，他已一一截圖，躲不掉的，等著收傳票。

企鵝妹完整公告如下：

你們好我是企鵝妹～在這邊先感謝大家對我這次環島挑戰的支持，台灣人的熱情、好客真的讓我很驚訝也很感激，對於和我見面並支持我的人，我非常樂意與你拍照還有簽名。

然而，有少數人提出的要求比拍照或是簽名更多，例如：要求祝他生日快樂並唱歌或是跟他們的產品合照幫忙打廣告諸如此類…等等，對於我來說要拒絕別人的要求或是直接說不真的很困難，因為我不想讓對方感到難過，但我也漸漸了解到我不可能滿足所有人的要求，而不只是拍照或是簽名這樣而已。

實況上我只有一個人，要在這麼多人面前環島和直播，我不可能每件事都處理得很好，對你來說可能只是一個簡單的要求，但對我來說可能是好幾百件。

從現在開始我正式公告，之後我只接受拍照和簽名，我不再接受過多的要求了，所以如果大家能理解我，那我深表感激，對於之前有要求過多的人請大家不要去出征或是謾罵，因為他們並不知道這些事情會對我造成負擔，謝謝你們的體諒！再次感謝你們的支持

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