2022-2023桃園城市紀錄片得獎名單揭曉　進階組首獎《將手》

▲2022-2023桃園城市紀錄片得獎名單揭曉。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022-2023桃園城市紀錄片」4日舉辦培訓班頒獎典禮暨影展開幕記者會，揭曉本屆得獎名單，其中今年進階組首獎為學員陳清和的作品《將手》，榮獲總獎金33萬元；系列影展活動即日起至6月1日止，每場放映皆安排導演或製作團隊進行映後座談，歡迎有興趣的市民朋友千萬不要錯過！

出席頒獎典禮的副市長蘇俊賓表示，桃園城市紀錄片今年邁入第10屆，創造了90多部紀錄片作品，突顯了桃園的特色與故事，特別感謝一直以來支持本計畫的評審委員、專業講師及持續保持創作熱情的夥伴們，市府也會繼續推動桃園城市紀錄片徵選培訓，希望藉此將大家眼中多元、豐富、富生命力的桃園呈現出來。

桃園城市紀錄片徵選環節為透過初審、提案工作坊的加強及複審評審後，選出每組各五位及一位備選導演，共12位成為本屆學員，經過幾個月的課程及監製監督後，學員們完成影片，最後在決審選出得獎者。進階組報名者須具有短片或短片以上的相關製作經驗，基礎組則為開放有興趣的素人導演或是曾經參加過基礎組的學員們報名參加。

進階組第一名作品陳清和、陳麗齡《將手》，講述「面師」不為人知的幕後艱辛。他們是凡人與鬼神官將的一線之隔，用魔法盒裡頭那一支支毛筆，幫這些將軍們畫上臉譜。每一次的活動都需要長時間的準備，對精神與體力上產生極大負荷，因此《將手》希望讓更多人知道他們「到底在畫什麼」、「到底在堅持什麼」。進階組第二名作品陳駿騰《竹葉之青》，講述一對在部落長大的夫妻，他們想透過傳統的伐竹經驗來為部落創造工作機會，讓更多青年人力可以留在山上、留在部落，然而這條路上最大的阻礙卻是他們意想不到的。

基礎組第一名作品林裕錡《台灣路權之戰》，講述台灣交通亂象，透過台灣機車路權促進會兩位主角與機促會的夥伴，看見他們並肩作戰抗爭，為機車族群爭取權益的過程。基礎組第二名作品吳峚臻、曾千芸《我家的追星夢》，講述在時代的演變下三代人不同的追星方式，特別的是他們二位仍為高中學生，展現出桃園城市紀錄片向下紮根，吸引各年齡層人士前來參加！

評審團推薦獎則由劉耀鈞《直至休耕》獲得，講述家中老人家對於未來土地可能會消失的擔憂不捨，及身為家中年輕的一份子，他是如何與家人對話和面對這一切。