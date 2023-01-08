第17屆桃園全國春聯書法比賽　葉修宏、李黃瀚奪社會組首獎

▲代理館長王麗娟頒發社會組首獎。（圖／悠秀影視工作室攝影／桃園市美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第17屆桃園全國春聯書法比賽、8日於大園國際高中舉行決賽，共有236人參賽。比賽共分9個組別，參賽年齡最小者年僅7歲、最長者高齡83歲，活動總獎金高達52萬元整，共計138人獲獎，由葉修宏、李黃瀚抱走社會組首獎，長青組由張富南、大專組由王思勻奪得首獎殊榮，各獲競賽最高獎金3萬元。

市府文化局表示，第17屆桃園全國春聯書法比賽共分9個組別，其中「新住民組」更吸引德國、瑞典、馬來西亞、日本、中國等地的朋友前來參賽，展現國門之都的桃園其書法跨國界、跨文化的特色，並設有「創意春聯組」，打破傳統比賽規則，以形式不限、媒材不拘、3人以下組隊的方式，希望透過活動開啟更多書寫的創作風貌。

桃園全國春聯書法比賽每年匯集眾多書法好手齊聚桃園，切磋書藝、揮毫春聯，喜氣迎接新年到來。初賽即吸引全國各地共912人報名參賽，經初賽評審共選出236人進入決賽。8日活動開幕式由桃園市文化局副局長暨桃園市立美術館代理館長王麗娟、大園高等中學校長朱元隆及本屆評審委員共同為決賽進行開筆儀式，以「兔起雄圖揚願景，福來祥兆映桃源」吉祥語，為桃園市許下兔年新願景，祝福新的一年每個人能鴻圖大展、喜福相映。

本屆決賽審陣容堅強，「第17屆桃園全國春聯書法比賽」透過客觀、專業公正的評審機制，邀請書法名家張穆希、謝季芸、李郁周、黃宗義、黃才松、李秀華、李憲專、朱書萱、簡月娟、蔡介騰等評審委員加入評選，共同塑造桃園書法的城市品牌形象。

本活動亦以全民書法同樂的角度，於決賽現場規劃古扇DIY體驗與名師揮毫贈字活動，不少參賽者帶著小朋友與長輩們一同參加，民眾於現場一同體驗書法創作的樂趣，為現場增添許多溫馨熱鬧的氛圍。桃園全國春聯書法比賽是桃園最具代表性的全國書法比賽，從2003年舉辦至今，累計逾萬人參賽，今年邁入第17屆，是受疫情影響睽違2年再次舉辦決賽。