4.2萬會員買到毒莓果、藍莓！　好市多允賠：積極研擬補償方案中

▲好市多冷凍綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A型肝炎病毒。（圖／食藥署提供）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場「好市多」爆出食安問題，其販售冷凍綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，目前已停賣所有冷凍莓果商品，並承諾賠償且積極研擬補償方案中；稍早官網再度發出最新召回公告，表示若在2023年2月17日起至2023年4年30日期間曾購買#722573科克蘭冷凍藍莓，因有部分商品檢出A型肝炎病毒主動通知召回，業者則作出最新說明，購買到有問題莓果約2萬2000名會員，藍莓則約不到2萬名會員。

針對檢出A肝病毒之冷凍莓果、藍莓，好市多目前積極進行商品召回動作，若持有有問題之批號商品須立即停止使用，並請攜帶商品及會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨，稍早，業者也透露購買到有問題莓果約2萬2000名會員，藍莓則不到約2萬名會員。

▲好市多於各店設置退貨櫃檯 。（圖／記者鄭遠龍攝）

另，台北市法務局今（4）日也找來好市多業者到場說明，除請業者研議其它退費方式之外，也要求若消費者經醫生評估確實有需要進行醫療行為，好市多應負擔所有賠償責任，業者對此表示同意，同步呼籲好市多也須針對有銷售紀錄其產品之會員，就算身體無不適情形也應提出適當補償方式，好市多則承諾補償：「目前在積極研議中，將提供方案以回應相關團體及消費者。」