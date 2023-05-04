　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

4.2萬會員買到毒莓果、藍莓！　好市多允賠：積極研擬補償方案中

▲▼好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

▲好市多冷凍綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A型肝炎病毒。（圖／食藥署提供）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場「好市多」爆出食安問題，其販售冷凍綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，目前已停賣所有冷凍莓果商品，並承諾賠償且積極研擬補償方案中；稍早官網再度發出最新召回公告，表示若在2023年2月17日起至2023年4年30日期間曾購買#722573科克蘭冷凍藍莓，因有部分商品檢出A型肝炎病毒主動通知召回，業者則作出最新說明，購買到有問題莓果約2萬2000名會員，藍莓則約不到2萬名會員。

針對檢出A肝病毒之冷凍莓果、藍莓，好市多目前積極進行商品召回動作，若持有有問題之批號商品須立即停止使用，並請攜帶商品及會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨，稍早，業者也透露購買到有問題莓果約2萬2000名會員，藍莓則不到約2萬名會員。

▲好市多冷凍綜合三種綜合莓退貨，設置會員專屬退貨櫃台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲好市多於各店設置退貨櫃檯 。（圖／記者鄭遠龍攝）

另，台北市法務局今（4）日也找來好市多業者到場說明，除請業者研議其它退費方式之外，也要求若消費者經醫生評估確實有需要進行醫療行為，好市多應負擔所有賠償責任，業者對此表示同意，同步呼籲好市多也須針對有銷售紀錄其產品之會員，就算身體無不適情形也應提出適當補償方式，好市多則承諾補償：「目前在積極研議中，將提供方案以回應相關團體及消費者。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／台南男遭開槍虐殺墜13樓亡　超商女魔頭等6煞全遭聲押
百萬網紅遭繼父「舔胸、頂私處」！親媽威脅不准報警
快訊／台南男墜樓生前最後畫面曝！　曾嫌6人殺人罪送辦
小S眼睛受傷！　變「獨眼龍」錄影
IKEA驚見「1神物廁所超需要」　網狂求上架
好市多認了！「4.2萬會員」買到A肝毒莓

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

周春米首度親上東森農場推銷「愛心希望鳳梨」　王令麟加碼力挺衝買氣

4.2萬會員買到毒莓果、藍莓！　好市多允賠：積極研擬補償方案中

漢方滴雞精補營養顧腸胃！母親節寵愛家人選「田原香」限定禮盒

好市多毒藍莓賣了73天！　最新公告「2／17後買這2批全數召回」

買A肝莓果只給退費挨批！　好市多要賠了：正在積極研議方案

im.B詐騙25億！負責人家超狂「愛馬仕牆」＋百萬LV旅行箱　至少600萬起跳

港點控沈玉琳、芽芽激推　東森廣場點8號美味一吃停不下來

鵝油拌飯、照燒雞肉都有！　超商最新「2款飯糰」全門市搶吃

全聯甜點3大聯名一次衝！抹茶控最愛伊藤久右衛門、鬍子爺爺必吃款

【廣編】台灣之光AI能預測地震　讓你掌握「逃生黃金5秒」

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

周春米首度親上東森農場推銷「愛心希望鳳梨」　王令麟加碼力挺衝買氣

4.2萬會員買到毒莓果、藍莓！　好市多允賠：積極研擬補償方案中

漢方滴雞精補營養顧腸胃！母親節寵愛家人選「田原香」限定禮盒

好市多毒藍莓賣了73天！　最新公告「2／17後買這2批全數召回」

買A肝莓果只給退費挨批！　好市多要賠了：正在積極研議方案

im.B詐騙25億！負責人家超狂「愛馬仕牆」＋百萬LV旅行箱　至少600萬起跳

港點控沈玉琳、芽芽激推　東森廣場點8號美味一吃停不下來

鵝油拌飯、照燒雞肉都有！　超商最新「2款飯糰」全門市搶吃

全聯甜點3大聯名一次衝！抹茶控最愛伊藤久右衛門、鬍子爺爺必吃款

【廣編】台灣之光AI能預測地震　讓你掌握「逃生黃金5秒」

快訊／台南男遭開槍虐殺墜13樓亡　超商女魔頭等6煞全遭聲押

周春米首度親上東森農場推銷「愛心希望鳳梨」　王令麟加碼力挺衝買氣

金正恩怒批海金剛飯店「醜斃了」　北韓拆到連骨架都不剩

伍鐸「工作馬」喜歡先發　昨被「花蓮特產」攻擊傷腦筋

瘦子遺忘母親節來AE「惡補禮物」　Karencici傳授辣妹穿衣技巧

唐山鐵礦事故　官員謊報2人受困「藏匿12具屍體」還行賄上級

曾仁和明天首場復健賽　陳鴻文開始牛棚

營養師曝「4大NG因素」會加速老化！愛吃甜食小心膠原蛋白流失

紡織三雄Q1財報　廣越每股虧0.45元、儒鴻每股賺3.01元

Steam修改商店內容展示規定　遊戲宣傳片最多放兩支

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

消費熱門新聞

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

買A肝莓果只給退費挨批！好市多要賠了

中醫師研發好喝又好瘦取代手搖飲

天天完銷！全聯60元便當將可外送

全聯甜點3大聯名一次衝！抹茶、卡士達、巧克力

好市多毒藍莓2／17後買這2批全召回

超商今天「大杯美式、拿鐵買3送3」

4.2萬會員買到好市多毒莓果、藍莓

im.B負責人家「愛馬仕牆」500萬up

超商最新「白葡萄霜淇淋」來了

洗衣抗臭神器線上大缺貨！美式賣場抱一箱折180元

超商也能買到「厚片土司」了！

全聯60元便當製程公開

草莓也出包！好市多回應了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

《華燈》Dora分手了！

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

兄弟李振昌車禍　右肩鎖骨骨折開刀

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面