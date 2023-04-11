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㕑餘製成有機肥！花蓮回收績效亮眼　獲全國優等獎殊榮

▲花蓮廚餘回收處理工作上所做的努力獲中央肯定，榮獲優等獎殊榮。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮廚餘回收處理工作上所做的努力獲中央肯定，榮獲優等獎殊榮。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為表揚嘉許地方政府在廚餘回收處理工作上所做的努力，以及防堵非洲豬瘟的辛勞，環保署10日在台中市舉行「111年度焚化廠、再生粒料及廚餘業務評鑑聯合頒獎典禮」，花蓮縣經評鑑廚餘業務榮獲優等殊榮，花蓮縣環境保護局將持續妥善處理家戶垃圾及資源循環利用政策，朝向多元化再利用方向邁進。

全面防堵非洲豬瘟疫情，預防民眾將廚餘當作一般垃圾丟棄，花蓮縣環境保護局持續加強宣導，呼籲民眾共同做好垃圾分類習慣，不要將廚餘丟置垃圾桶及隨意棄置，也不要購買來源不明的肉品或將未烹煮的生豬肉及含內臟丟到廚餘桶，積極收運處理廚餘，有效防堵疫情擴散。

花蓮環保科技園區廚餘堆肥場，以家戶廚餘製成肥料，品質獲農委會認可並取得核發肥料登記證，命名為「洄瀾好肥牌好用有機質肥料」，經過完全腐熟後製成具有改善土壤性質及養分的產品－有機質肥料，賦於植物無比的生命力；且有機質肥料製造的過程無添加任何人工化學物質，全經天然菌種發酵腐熟，可適用於一般家庭園藝的花園、菜圃中，施用有機質肥料後，具有改善土壤通氣性、排水性，以及緩慢釋放肥力等特性，進而改善作物的生長環境。使用方法為將有機質肥料適當比例混合拌於原土中即可（有機質肥料：原土=1：15） 。

縣長徐榛蔚率花蓮縣府團隊長期推動重要的核心理念「永續」，她引用老子《道德經》「人法地，地法天，天法道，道法自然。」顯示出古人在數千年前，即有與萬物間永續共好的態度。

環保局指出，不管是環保夜市、沼氣發電、有機農業、減碳路燈及廚餘回收處理等建設與措施，近年來花蓮縣府團隊一步一腳印推動每項永續發展工作，眾人齊心努力往2050年淨零碳排的目標前進，過去一個世紀以來，經濟發展造成環境改變與氣候變遷，深處現代社會，我們唯有不斷自省與凝聚共識，往永續道路邁進，讓地球環境能夠返璞歸真。

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