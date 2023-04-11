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台南廟會活動後「滿地煙火屍體」　他PO網怒批「優質文化」

▲有網友在爆料公社PO文怒批台南安南區本田街廟會活動，燃放大量鞭炮造成滿地炮灰垃圾。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

▲有網友在爆料公社PO文怒批台南安南區本田街廟會活動，燃放大量鞭炮造成滿地炮灰垃圾。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在網路社PO文指出，他們在台南安南區本田街辛苦買房可不是要讓「優質文化」糟蹋的，到晚上仍舊滿地煙火垃圾沒人清，開車回不了家門，廟方不用負責？台南市環保局指出，初步了解這場廟會環保局未收報案資料，也未成立聯合稽查小組，9日深夜11時前往查處，已無燃放鞭炮產生噪音情事，現場有人員清掃路面。

▲有網友在爆料公社PO文怒批台南安南區本田街廟會活動，燃放大量鞭炮造成滿地炮灰垃圾。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

有網友在臉書爆料公社PO文指出，在台南安南區本田街辛苦買房可不是要讓「優質文化」糟蹋的，到晚上仍舊滿地「煙火屍體」沒人清，開車回不了家門，廟方不用負責？

▲有網友在爆料公社PO文怒批台南安南區本田街廟會活動，燃放大量鞭炮造成滿地炮灰垃圾。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）▲有網友在爆料公社PO文怒批台南安南區本田街廟會活動，燃放大量鞭炮造成滿地炮灰垃圾。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

台南市環保局指出，該局於4月9日晚上11時前往現場查看，查為「飛鳳殿」舉辦廟會活動，稽查當時未見有燃放鞭炮產生噪音情事，現場人員正在清掃路面中，稽查人員告知對方人員，民眾陳情事項並請其加強注意以維環境衛生。據了解，這場廟會環保局未收到報案資料，也未成立聯合稽查小組，係事後獲悉而派員前往稽查。

▲有網友在爆料公社PO文怒批台南安南區本田街廟會活動，燃放大量鞭炮造成滿地炮灰垃圾。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）▲有網友在爆料公社PO文怒批台南安南區本田街廟會活動，燃放大量鞭炮造成滿地炮灰垃圾。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

網友PO文引起熱議，網友：「不理想」、「竟敢嘴89文化」、「應該展現公權力的時候？」、「8+9猴子，不能嘴」、「這種鞭炮灰超危險的..尤其是連炮那種..如果掃在一起..容易自燃甚至碰到未爆的還會爆炸..灑了水又掃不起來....」、「台南日常吧！小心被當炮灰⋯有些人很玻璃心的」、「神明被這些人綁架了」、「你敢嘴神明？」、「8+9唄 素質就這樣」、「89表示：神明的意思你敢嘴？」、「優質自律文化」、「台南日常」，一面倒對廟會活動都有負面看法，認為台南市提倡的優質宗教文化仍有很大改善空間。

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