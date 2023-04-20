花蓮垃圾去處！台泥氣化爐7月試運轉　每日最高可處理200噸

▲台泥DAKA再生資源利用中心，預計今年7月開始試運轉，每日最高可處理200噸垃圾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚19日率縣府團隊及傅崐萁立委團隊執行長林宗昆、地方民意代表前往台泥DAKA再生資源利用中心，考察氣化爐及相關設施建造進度，預計於今年7月開始試運轉，每日最高可處理200噸垃圾，可有效解決花蓮縣家戶垃圾堆置問題。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團隊前往考察氣化爐及相關設施建造進度。

花蓮縣去年每日產出垃圾量約為174噸，除了部分鄉鎮有垃圾掩埋場外，以往大多數是轉運到宜蘭利澤焚化爐處理。自2020年底利澤焚化爐開始減收花蓮垃圾後，造成花蓮的垃圾場大爆滿，垃圾處理問題迫在眉睫。

縣長徐榛蔚談到，我們深知永續作為不是喊喊口號就能達成，必須擬定前瞻性的行動方案，並結合創新技術與創意思維。縣府與民間機構攜手合作，在處理棘手的垃圾問題的同時，也協助在地發展觀光及提高就業機會。最重要的是盼望身為地球一份子的我們都能夠從自身做起，減少垃圾量，保護環境，讓永續成為生活的一部份。

環保局表示，花蓮縣政府與台灣水泥股份有限公司合作興建「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」，於2021年動工，透過廢棄物資源化替代原料與燃料及縮短垃圾轉運路程可減少碳排，預計每年可減碳超過4萬噸。未來台泥公司也將規劃多種寓教於樂的生態體驗館及生態教育場域，並將空氣檢測數據公開於DAKA園區，使水泥窯協同處理廢棄物的流程透明化，讓民眾更加安心。