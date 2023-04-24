能高罹難領隊仍無法回家！雲層厚原機折返　詹喬愉加入搜救

▲6人登山隊伍縱走能高安東軍，領隊失溫死亡，華裔女教授目前還在搜索中。（圖／記者王兆麟翻攝）



記者王兆麟、蔡怡萍／花蓮報導

一行6人的登山隊伍前往能高安東軍縱走，其中走在後面的華裔美籍葉姓女教授和陳姓領隊，於本月20日與隊伍失聯，搜救人員發現領隊時已失溫死亡，而女教授目前仍在持續尋找中。昨（23）日出動直升機吊掛領隊遺體，因天候不佳只能折返，今日一早直升機再度前往，仍因山區雲層太厚能見度低而原機返回。

據了解，這次出事的6人登山隊，雖由女教授等3名山友搭配1名領隊及2名協作，陣容是「100分的搭配」，但帳篷都在協作身上，且隊伍前後距離較遠，撤退地點都不同，推測可能是導致落後隊員無法跟上抵達紮營點，進而造成失溫、迷路的原因。

▲23日透過偵空機搜尋發現領隊遺體所在位置，但因天氣不佳無法進行吊掛。（圖／記者王兆麟翻攝）



搜救隊透過偵空機搜尋後，已發現領隊遺體所在位置，由於該處地勢斜坡，直升機無法降落，僅能以吊掛方式載運遺體。原本23日早上9時19分出動直升機，預計前往吊掛領隊遺體下山，但因山區天候不佳、雲層太厚，能見度差，無法吊掛，只能將陳姓領隊的遺體暫置大陸池營地。

而今（24）日上午空勤直升機再度出動，無奈仍因山區雲層太厚不利作業，原機返回，將持續視天氣狀況進行任務安排；至於失聯華裔女教授，由於直升機載送的第三梯次10名搜救隊員無法順利降落，其中包含台灣登山好手、綽號「三條魚」的詹喬愉，目前改由開車經過中橫管制站，將搜救人員載至屯原登山口，再以徒步方式持續搜索女教授。

▲「登山女神」詹喬愉也加入本次搜救行列。（圖／取自詹喬愉粉專）