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苗栗無良露營區垃圾全倒護魚步道　營主道歉切割：員工個人行為

▲▼苗栗縣南庄鄉蓬萊溪護魚步道旁遭丟棄大量垃圾，經縣府環保局及轄區警方追查，發現為當地一家露營區所為。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣南庄鄉蓬萊溪護魚步道旁遭丟棄大量垃圾，經縣府環保局及轄區警方追查，發現為當地一家露營區所為。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉蓬萊溪護魚步道私人土地，最近發現遭人傾倒大量垃圾，經環保局、鄉公所及轄區警方追查，發現為當地一家露營區員工所為。警方已通知業者及員工到案，全案將依《廢棄物清理法》函送苗栗地方檢察署偵辦。

頭份警分局南庄分駐所於日前接獲蓬萊村村長報案：鄰近南庄蓬萊溪自然生態園區附近的私人土地，遭傾倒大量廢棄物，經與環保局等相關單位會勘後，發現現場遭棄置50餘袋黑色大塑膠袋之生活垃圾，經警方調查蒐證後，確定是蓬萊村一處露營區章姓員工涉有重嫌，於5月2日16時前往該露營區瞭解，警方在露營區內發現有10餘袋待清運垃圾袋，垃圾袋顏色、樣式及綁法都和棄置現場相同，警方請其說明平日清運情形時，章嫌神情緊張，支吾其詞，經警方曉以大義下，始向警方坦承犯行。

警方初步清查，42歲章姓嫌犯為蓬萊村一處露營區員工，平日負責園區清潔及垃圾處理，涉嫌於去（111）年底開始，每週一次於晚上10時許趁四下無人之際以搬運車載運垃圾至棄置點丟棄，案經轄區警方順利查獲。

警方已通知業者及員工到案，全案將依《廢棄物清理法》第46條函送苗栗地檢署偵辦，依該法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

該露營區業主於昨晚也在露營區臉書粉絲專頁發文:
「大家好，我是營主，對於這次事件我真的深感抱歉，因為監督不周導致此次事件發生。
昨晚接到電話，才得知清潔人員被移送法辦，並立即趕到南庄了解狀況。對於清潔人員個人此種行為我深深感到抱歉。沒盡到監督的義務。
我是真的很喜歡南庄蓬萊，當我得知此事時真的深感痛心，並且在5/3馬上找相關人員已經將所有的垃圾處理掉了，對於後續該有的責任會完全配合。
在這邊造成所有鄉親朋友的困擾獻上十萬分的歉意。」

▲▼警方在露營區內發現10餘袋與棄置現場相同的垃圾袋，露營區員工坦承從去年底開始，每周丟一次。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲警方在露營區內發現10餘袋與棄置現場相同的垃圾袋，露營區員工坦承從去年底開始，每周丟一次。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣南庄鄉蓬萊溪護魚步道旁遭丟棄大量垃圾，經縣府環保局及轄區警方追查，發現為當地一家露營區所為，該露營區業者找廠商將垃圾清除。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣南庄鄉蓬萊溪護魚步道旁遭丟棄大量垃圾，經縣府環保局及轄區警方追查，發現為當地一家露營區所為，該露營區業者找廠商將垃圾清除。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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