苗栗農夫上山務農…遭山豬襲擊「驚恐求救」！四肢全被咬出血

▲苗栗羅姓男子19日在南庄田美山區農園工作遭山豬咬傷，四肢有多處撕咬傷口，沒有生命危險。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗南庄19日發生山豬咬傷民眾事件，55歲羅姓男子今天到南庄田美山區農園工作，突然遭到山豬攻擊，脫困後跑到附近民宅求救，4肢有多處遭山豬撕咬傷口，消防隊將他送為恭醫院就醫，所幸送醫後沒有生命危險。

苗栗消防局19日13時許接獲報案，苗栗縣南庄鄉田美村1鄰10號有1名男性遭山豬攻擊咬傷，患者身上多處傷口請求救援，南庄消防分隊救護車抵達現場，發現一名中年男性遭山豬攻擊，四肢有多處撕咬傷，無大出血之傷口，傷者意識清楚且生命徵象穩定，傷口初步清理後送為恭醫院救治。

55歲羅姓男子向救護人員表示，他家住頭份斗煥坪地區，今天到南庄田美山區的農園工作，中午突然遭到山豬攻擊，混亂中並沒又看清楚山豬的大小?山豬離開後趕緊到附近的民宅求救。

苗栗抓山豬有6、7年經驗的抓山豬達人賴彥棟說，有2種情況下山豬會攻擊人，第一是山豬中陷阱後衝破陷阱或繩索，直接衝撞靠近的人類；第二種是遇上帶著小豬的母山豬，母山豬為了要保護小豬也會攻擊人類，其中以第一種情況較危險。



賴彥棟說，看到山豬時盡量繞路，避免正面衝突，趁牠還沒看到時靜靜地離開，如果真的是狹路相逢、避無可避，逃生的第一秘訣是爬到高處的樹上，或者躲在樹幹後面，攻擊幾次後山豬會走開，再趁機會往山下跑，脫離山豬的攻擊，也可以先遠遠地製造一些聲響，通常山豬就會嚇跑。