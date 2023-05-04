漢方滴雞精補營養顧腸胃！母親節寵愛家人選「田原香」限定禮盒

▲現代人許多人都有腸胃問題，營養師張語希在劉姿麟主持的《雲端保健室》節目中，建議忙碌無法自煮的民眾，可以喝滴雞精等精華型保養品，迅速吸收營養。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

現代人生活作息不正常、工作壓力大，加上外食族吃得油膩，許多人都有腸胃不適的問題，健保資料統計顯示，台灣有8成6的上班族自認有腸胃問題，近日ETtoday記者街訪調查也發現，脹氣、消化不良和胃食道逆流、胃痛都是常見症狀，嚴重者甚至有可能胃潰瘍或導致胃癌、大腸癌，如何保健腸胃成為維持健康的重要課題。營養師張語希表示，腸胃不適的問題可以說是現代文明病，三餐吃高油高鹽、炸物、甜食，或是進食時間不固定，吃太快、太燙等，都容易誘發腸胃疾病；她建議民眾多吃蔬果、原型食物、調味低油低鹽，若是生活忙碌沒空料理，營養師笑說透過精華型保養品像是滴雞精或中藥型補品，也能快速補充所需營養素，是十分簡單方便的好方法。

在主播劉姿麟主持的《雲端保健室》節目中，營養師張語希表示，一整隻雞經過高溫高壓將營養精華一滴一滴保存下來的滴雞精，富含豐富的氨基酸、核苷酸，還有身體無法自行合成、必須從食物取得的BCAA支鏈胺基酸，相當適合生活步調繁忙、需要快速補充蛋白質營養的現代人。藝人佩佩也是滴雞精愛好者，過去因作息不正常導致身體不適、工作效率低落，讓她驚覺快速正確地補充身體養分很重要，因此在調整作息之餘，先前孕期時曾經收到親友送的、在媽媽界人氣爆棚的「田原香」滴雞精，就是她的補身首選。

在台18年的田原香滴雞精，曾連續三度榮獲「健字號」小綠人標章，有了國家健康食品認證把關的產品品質，首先就讓佩佩相當安心信賴，再加上田原香滴雞精使用的是在山水優越的山坡地放養長成的黑羽雞，不打針、不投藥，更讓佩佩能放心吃下肚。雞湯雖然補身，但就怕湯上面浮著的一層厚厚油脂讓熱量破表，佩佩表示這就是為什麼她會愛喝田原香滴雞精，遵循古法將雞放置於陶窯鍋，以木炭慢火燉滴，萃取出完整精華，製作全程絕不加水熬煮，並且經過多道濾油程序去除油脂、降低卡路里，「1包才20大卡，只留下好東西，喝起來沒有負擔」。更重要的是，田原香滴雞香醇溫厚的雞湯口感，讓佩佩大讚「像甕窯雞的炭烤香氣，好好喝！」

「厚工」打造、零膽固醇的田原香滴雞精也收服了志玲姊姊的心，成為品牌代言人，而且不只在台灣，亞洲各大一線城市如香港、澳門、新加坡、東京亦有設立直營門市，佩佩笑說就算出國旅遊也能隨時喝補充營養，「一般人想變得跟志玲姊姊一樣，外表跟內在都保養得宜就跟著喝」，因為田原香滴雞精是由專業中醫調配不同口味，融入漢方保養，推出不同款產品來滿足各年齡與族群的補身需求，像是「消消氣滴雞精」加熱後，不光可以聞到香氣四溢的雞湯風味，裡頭還加了能緩解油膩的山楂，以及開胃生津的陳皮、促進食慾的豆蔻、桔梗、紫蘇等配方，在溫潤補元氣同時還可以消除悶脹不適、幫助體內環保，佩佩更笑說「喝了很開胃」，像她的5歲女兒挑食不愛吃飯，把「消消氣滴雞精」加進稀飯裡就搞定了，還有牙口不好的老人家，沒辦法咬肉類，又需要優質的蛋白質，滴雞精一包直接迅速補充小分子蛋白質，更好吸收且好喝又營養。

田原香滴雞精不僅照顧銀髮族幫助健康，同時是兒童成長期的神救援補品，也是上班族提振精神的滋養聖品！田原香推出「四神滴雞精」，以正統四神湯的食材蓮子、芶實、山藥和茯苓配方調配而成，以茯苓取代薏仁讓孕媽咪也能安心食用，而且茯苓除濕效果更好，精準助消化、促進新陳代謝調整體質。佩佩分享，像是婆婆等家中長輩，總是睡不久或是常半夜醒來便難以入睡，「四神滴雞精」內含的山藥和蓮子有穩定情緒、安神助眠效果，「喝了之後隔天精神就會好很多」，適逢母親節即將到來，她非常推薦送上田原香滴雞精當作給婆婆媽媽的禮物。

晚輩還在苦惱要送什麼母親節禮物才真正實用又能送到心坎上？佩佩表示那就送上田原香「堵堵不見滴雞精」禮盒組，常溫送禮更方便，一盒含有消消氣滴雞精＋四神滴雞精，一次全方位寵愛家中所有女性，讓溫馨五月變得更加暖心。