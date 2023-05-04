　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

漢方滴雞精補營養顧腸胃！母親節寵愛家人選「田原香」限定禮盒

▲▼田原香,滴雞精,母親節,蛋白質,營養,腸胃。（圖／翻攝自影片）

▲現代人許多人都有腸胃問題，營養師張語希在劉姿麟主持的《雲端保健室》節目中，建議忙碌無法自煮的民眾，可以喝滴雞精等精華型保養品，迅速吸收營養。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

現代人生活作息不正常、工作壓力大，加上外食族吃得油膩，許多人都有腸胃不適的問題，健保資料統計顯示，台灣有8成6的上班族自認有腸胃問題，近日ETtoday記者街訪調查也發現，脹氣、消化不良和胃食道逆流、胃痛都是常見症狀，嚴重者甚至有可能胃潰瘍或導致胃癌、大腸癌，如何保健腸胃成為維持健康的重要課題。營養師張語希表示，腸胃不適的問題可以說是現代文明病，三餐吃高油高鹽、炸物、甜食，或是進食時間不固定，吃太快、太燙等，都容易誘發腸胃疾病；她建議民眾多吃蔬果、原型食物、調味低油低鹽，若是生活忙碌沒空料理，營養師笑說透過精華型保養品像是滴雞精或中藥型補品，也能快速補充所需營養素，是十分簡單方便的好方法。

▲▼田原香,滴雞精,母親節,蛋白質,營養,腸胃。（圖／翻攝自影片）

在主播劉姿麟主持的《雲端保健室》節目中，營養師張語希表示，一整隻雞經過高溫高壓將營養精華一滴一滴保存下來的滴雞精，富含豐富的氨基酸、核苷酸，還有身體無法自行合成、必須從食物取得的BCAA支鏈胺基酸，相當適合生活步調繁忙、需要快速補充蛋白質營養的現代人。藝人佩佩也是滴雞精愛好者，過去因作息不正常導致身體不適、工作效率低落，讓她驚覺快速正確地補充身體養分很重要，因此在調整作息之餘，先前孕期時曾經收到親友送的、在媽媽界人氣爆棚的「田原香」滴雞精，就是她的補身首選。

▲▼田原香,滴雞精,母親節,蛋白質,營養,腸胃。（圖／翻攝自影片）

在台18年的田原香滴雞精，曾連續三度榮獲「健字號」小綠人標章，有了國家健康食品認證把關的產品品質，首先就讓佩佩相當安心信賴，再加上田原香滴雞精使用的是在山水優越的山坡地放養長成的黑羽雞，不打針、不投藥，更讓佩佩能放心吃下肚。雞湯雖然補身，但就怕湯上面浮著的一層厚厚油脂讓熱量破表，佩佩表示這就是為什麼她會愛喝田原香滴雞精，遵循古法將雞放置於陶窯鍋，以木炭慢火燉滴，萃取出完整精華，製作全程絕不加水熬煮，並且經過多道濾油程序去除油脂、降低卡路里，「1包才20大卡，只留下好東西，喝起來沒有負擔」。更重要的是，田原香滴雞香醇溫厚的雞湯口感，讓佩佩大讚「像甕窯雞的炭烤香氣，好好喝！」

▲▼田原香,滴雞精,母親節,蛋白質,營養,腸胃。（圖／翻攝自影片）

「厚工」打造、零膽固醇的田原香滴雞精也收服了志玲姊姊的心，成為品牌代言人，而且不只在台灣，亞洲各大一線城市如香港、澳門、新加坡、東京亦有設立直營門市，佩佩笑說就算出國旅遊也能隨時喝補充營養，「一般人想變得跟志玲姊姊一樣，外表跟內在都保養得宜就跟著喝」，因為田原香滴雞精是由專業中醫調配不同口味，融入漢方保養，推出不同款產品來滿足各年齡與族群的補身需求，像是「消消氣滴雞精」加熱後，不光可以聞到香氣四溢的雞湯風味，裡頭還加了能緩解油膩的山楂，以及開胃生津的陳皮、促進食慾的豆蔻、桔梗、紫蘇等配方，在溫潤補元氣同時還可以消除悶脹不適、幫助體內環保，佩佩更笑說「喝了很開胃」，像她的5歲女兒挑食不愛吃飯，把「消消氣滴雞精」加進稀飯裡就搞定了，還有牙口不好的老人家，沒辦法咬肉類，又需要優質的蛋白質，滴雞精一包直接迅速補充小分子蛋白質，更好吸收且好喝又營養。

▲▼田原香,滴雞精,母親節,蛋白質,營養,腸胃。（圖／翻攝自影片）

田原香滴雞精不僅照顧銀髮族幫助健康，同時是兒童成長期的神救援補品，也是上班族提振精神的滋養聖品！田原香推出「四神滴雞精」，以正統四神湯的食材蓮子、芶實、山藥和茯苓配方調配而成，以茯苓取代薏仁讓孕媽咪也能安心食用，而且茯苓除濕效果更好，精準助消化、促進新陳代謝調整體質。佩佩分享，像是婆婆等家中長輩，總是睡不久或是常半夜醒來便難以入睡，「四神滴雞精」內含的山藥和蓮子有穩定情緒、安神助眠效果，「喝了之後隔天精神就會好很多」，適逢母親節即將到來，她非常推薦送上田原香滴雞精當作給婆婆媽媽的禮物。

▲▼田原香,滴雞精,母親節,蛋白質,營養,腸胃。（圖／翻攝自影片）

晚輩還在苦惱要送什麼母親節禮物才真正實用又能送到心坎上？佩佩表示那就送上田原香「堵堵不見滴雞精」禮盒組，常溫送禮更方便，一盒含有消消氣滴雞精＋四神滴雞精，一次全方位寵愛家中所有女性，讓溫馨五月變得更加暖心。

▲▼田原香,滴雞精,母親節,蛋白質,營養,腸胃。（圖／翻攝自影片）

ET快訊
百萬網紅遭繼父「舔胸、頂私處」！親媽威脅不准報警
快訊／台南男墜樓生前最後畫面曝！　曾嫌6人殺人罪送辦
小S眼睛受傷！　變「獨眼龍」錄影
IKEA驚見「1神物廁所超需要」　網狂求上架
好市多認了！「4.2萬會員」買到A肝毒莓
紅牌重機對撞左轉自小客！騎士噴飛不治　驚悚影片曝光
周末梅雨開炸　雨彈連轟2天「全台濕成黃綠番薯」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

周春米首度親上東森農場推銷「愛心希望鳳梨」　王令麟加碼力挺衝買氣

4.2萬會員買到毒莓果、藍莓！　好市多允賠：積極研擬補償方案中

漢方滴雞精補營養顧腸胃！母親節寵愛家人選「田原香」限定禮盒

好市多毒藍莓賣了73天！　最新公告「2／17後買這2批全數召回」

買A肝莓果只給退費挨批！　好市多要賠了：正在積極研議方案

im.B詐騙25億！負責人家超狂「愛馬仕牆」＋百萬LV旅行箱　至少600萬起跳

港點控沈玉琳、芽芽激推　東森廣場點8號美味一吃停不下來

鵝油拌飯、照燒雞肉都有！　超商最新「2款飯糰」全門市搶吃

全聯甜點3大聯名一次衝！抹茶控最愛伊藤久右衛門、鬍子爺爺必吃款

【廣編】台灣之光AI能預測地震　讓你掌握「逃生黃金5秒」

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

周春米首度親上東森農場推銷「愛心希望鳳梨」　王令麟加碼力挺衝買氣

4.2萬會員買到毒莓果、藍莓！　好市多允賠：積極研擬補償方案中

漢方滴雞精補營養顧腸胃！母親節寵愛家人選「田原香」限定禮盒

好市多毒藍莓賣了73天！　最新公告「2／17後買這2批全數召回」

買A肝莓果只給退費挨批！　好市多要賠了：正在積極研議方案

im.B詐騙25億！負責人家超狂「愛馬仕牆」＋百萬LV旅行箱　至少600萬起跳

港點控沈玉琳、芽芽激推　東森廣場點8號美味一吃停不下來

鵝油拌飯、照燒雞肉都有！　超商最新「2款飯糰」全門市搶吃

全聯甜點3大聯名一次衝！抹茶控最愛伊藤久右衛門、鬍子爺爺必吃款

【廣編】台灣之光AI能預測地震　讓你掌握「逃生黃金5秒」

快訊／台南男遭開槍虐殺墜13樓亡　超商女魔頭等6煞全遭聲押

周春米首度親上東森農場推銷「愛心希望鳳梨」　王令麟加碼力挺衝買氣

金正恩怒批海金剛飯店「醜斃了」　北韓拆到連骨架都不剩

伍鐸「工作馬」喜歡先發　昨被「花蓮特產」攻擊傷腦筋

瘦子遺忘母親節來AE「惡補禮物」　Karencici傳授辣妹穿衣技巧

唐山鐵礦事故　官員謊報2人受困「藏匿12具屍體」還行賄上級

曾仁和明天首場復健賽　陳鴻文開始牛棚

營養師曝「4大NG因素」會加速老化！愛吃甜食小心膠原蛋白流失

紡織三雄Q1財報　廣越每股虧0.45元、儒鴻每股賺3.01元

Steam修改商店內容展示規定　遊戲宣傳片最多放兩支

響尾蛇斷頭「自咬身體」　痛苦扭動...詭異影片曝光

消費熱門新聞

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

買A肝莓果只給退費挨批！好市多要賠了

中醫師研發好喝又好瘦取代手搖飲

天天完銷！全聯60元便當將可外送

全聯甜點3大聯名一次衝！抹茶、卡士達、巧克力

好市多毒藍莓2／17後買這2批全召回

超商今天「大杯美式、拿鐵買3送3」

4.2萬會員買到好市多毒莓果、藍莓

im.B負責人家「愛馬仕牆」500萬up

超商最新「白葡萄霜淇淋」來了

洗衣抗臭神器線上大缺貨！美式賣場抱一箱折180元

超商也能買到「厚片土司」了！

全聯60元便當製程公開

草莓也出包！好市多回應了

更多熱門

相關新聞

東成技訓母親節懇親恢復疫前模式　受刑人與家屬相見歡

東成技訓母親節懇親恢復疫前模式　受刑人與家屬相見歡

COVID-19降級、指揮中心自5月1日解編後，即將迎來一年一度的母親節，法務部矯正署東成技訓所為深化收容人與家屬的親情連結，鼓勵收容人感念母親持家養育恩情，3日舉辦疫情降類後第一次「母親節收容人面對面懇親活動」，計有來自全國各地家屬108名、收容人60名參加，希望藉由親子互動、獻贈康乃馨及真情告白等關懷活動。

雲林監獄5月春暉情　收容人更懂感恩

雲林監獄5月春暉情　收容人更懂感恩

寵媽優惠攻略　網購加碼指定日買最划算

寵媽優惠攻略　網購加碼指定日買最划算

UNIQLO多款百搭T恤290元起

UNIQLO多款百搭T恤290元起

運動喝「有糖or無糖豆漿」？台大專家解答了

運動喝「有糖or無糖豆漿」？台大專家解答了

關鍵字：

田原香滴雞精母親節蛋白質營養腸胃

讀者迴響

熱門新聞

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

《華燈》Dora分手了！

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

兄弟李振昌車禍　右肩鎖骨骨折開刀

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面