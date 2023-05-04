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母親節送禮！網購推寵媽優惠攻略　加碼指定日買最划算

母親節送禮帶旺網購買氣（圖／Yahoo奇摩購物提供）

▲瞄準母親節送禮，網購業者精選優惠商品衝買氣。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

母親節倒數，如果還沒想好要送什麼，不妨參考網購業者的送禮清單，針對不同類型媽媽精選推薦彩妝保養、保健食品、3C家電等熱門夯品，幫她凍齡或顧健康，送禮送到她心坎裡之外，更重要的是孝親同時還能輕鬆省，趁檔期的各種折扣好康搶便宜購入優惠商品。

東森購物網觀察，近一個月站上「美容」、「小家電」、「保健食品」等關鍵字搜尋量增加，其中又以保健食品最受消費者喜愛。距離母親節剩不到兩週，「Shopping！我的超人媽咪！」優惠活動火熱開跑，除了祭出送禮攻略與促銷可以便宜搶，同時還有消費滿額抽獎及超取活動等多重好康，母親節當天下訂還有機會加碼回饋10%，最高可獲得1萬樂透金。母親節前每逢周末還可參加「搶紅包」遊戲，每場3小時，單日共5場，每場超過8000個獎項，100%中獎率。

東森購物網「我的超人媽咪」（圖／東森購物網提供）

▲母親節送禮，東森購物網「Shopping！我的超人媽咪！」推出購物清單。（圖／東森購物提供）

搶攻孝親商機，PChome 24h購物集結家電、通訊、時尚等品類，即日起至5/15全場最低47折起，並加碼三大好康，折價券最高折5,200，滿額登記再抽萬元旅遊購物金、麥當勞蛋捲冰淇淋；另觀察到精緻家電成消費新趨勢，特別推薦家電「送禮三寶」清單，最新款Dyson吹風機現省兩千，日立水蒸氣烘烤微波爐、Bosch獨立式洗碗機也都有特價，除了送媽媽，自己也可以趁機買起來，尤其5/8當天買最划算，用LINE Pay結帳單筆滿三萬再享點數回饋。

Yahoo奇摩購物集結旗下三大平台也祭出優惠，Yahoo奇摩購物中心全站消費滿5000送500購物金，刷指定銀行信用卡最高享10%回饋；Yahoo奇摩超級商城推母親節蛋糕、保健食品全面66折起，全站滿額送14%超贈點、抽88,000元旅遊金；Yahoo奇摩拍賣則是購買指定賣家商品不限金額登記抽100元超商即享券，5/11加碼推全站99元萊爾富免運活動。此外，5月全月選擇7-Eleven超商取貨抽$60購物金、5/7～5/11加碼抽黑糖珍珠撞奶。

蝦皮購物在5/5當天不僅會發出3張全站299元起免運券及商城85折起優惠券，也打造精選送禮清單，飾品、按摩椅、保養品等27項熱門品項，以及專櫃品牌夯品、各式暖心多件組，下殺最低5折起，例如超大尺寸LG OLED55C2PSC OLED evo 4K AI物聯網電視不到5萬元、契爾氏金盞花化妝水500ml重量組券後價只要2,450元，用優惠價省錢入手，同時滿足各類型媽媽的喜好。

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