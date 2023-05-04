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東成技訓母親節懇親恢復疫前模式　受刑人與家屬終展笑顏相見歡

▲東成技訓所舉辦疫情降類後第一次「母親節收容人面對面懇親活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東成技訓所舉辦疫情降類後第一次「母親節收容人面對面懇親活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

COVID-19降級、指揮中心自5月1日解編後，即將迎來一年一度的母親節，法務部矯正署東成技訓所為深化收容人與家屬的親情連結，鼓勵收容人感念母親持家養育恩情，3日舉辦疫情降類後第一次「母親節收容人面對面懇親活動」，計有來自全國各地家屬108名、收容人60名參加，希望藉由親子互動、獻贈康乃馨及真情告白等關懷活動。

懇親活動取消提供快篩證明、強制配戴口罩及保持社交距離等防疫措施，並規劃收容人真情告白「阿母(爸)，我有話想欲對你講」活動，讓收容人將心中感謝的、後悔的或想要彌補的點滴心聲，透過麥克風傳達給家人，也分享在場所有參與者。

▲東成技訓所舉辦疫情降類後第一次「母親節收容人面對面懇親活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

收容人小凱(化名) 緊握住母親雙手表示，3年來參加懇親都是看著年邁母親的半張面容，今日終可短暫脫下口罩互動，再見母親燦爛歡容，他特別珍惜這得之不易的相聚時光。此次活動也設置親子活動專區，如懷舊彈珠台、親子讀本及自由彩繪簿，讓收容人能與孩子共享天倫時光，拉近親子關係。

東成技訓所所長葛煌明於會場特別感謝現場母親們及家屬不畏路途遙遠，百忙之中撥冗前來參加此次活動，並逐桌親送每位母親及家屬一朵康乃馨花束，輕聲祝福：「辛苦了！母親節快樂」，也讓家屬備感溫暖。

葛所長表示母親節是一個充滿真愛與感恩的節日，疫情降類後首次面對面懇親活動，取消防疫規定後縮短了家人溫馨互動的距離，不只紓解思念之情，更讓收容人在互動中發現「愛」無距離，有母親的地方就有愛。

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