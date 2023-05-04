台版柬埔寨「洩密警」黑歷史起底！　曝個資給首腦原因超扯

記者黃翊婷／綜合報導

檢警調查台版柬埔寨案件，意外揪出台北市寧夏派出所葉姓所長涉嫌提供個資給詐團成員，昨日（3日）深夜已向法院聲押。據了解，葉姓所長來自台南，曾因盜刷前女友信用卡被降調，後來調回大安分局，順利考上所長，並於2020年11月間調派至大同分局寧夏派出所，平時工作認真，外語能力很好，深受長官讚賞，沒想到又因為「幫了朋友」而陷入爭議。

▲葉姓所長（右）涉嫌洩漏民眾個資給詐騙集團。（圖／記者陳以昇攝）

在這起台版柬埔寨案件當中，詐騙集團總共囚禁58人，造成3人死亡。新北市刑大循線偵辦，逮回主嫌「藍道」杜承哲等人，後來在調查的過程中，意外查到杜嫌與寧夏派出所葉姓所長往來密切，葉員甚至利用職權之便，提供民眾個資給詐團，涉嫌違法洩密，3日遭到搜索並帶回地檢署偵訊。

葉姓所長表示，杜承哲是轄區餐廳的廚師，兩人因此結識，之所以會提供民眾個資，是因為受到朋友請託，沒有對價關係，也不知道對方在詐團工作。

▲葉姓所長3日晚間被移送至士林地檢署。（圖／記者黃宥寧攝）

不過，葉姓所長之前曾被前女友指控，趁她睡覺時盜刷信用卡。據了解，葉員為警大69期畢業，外語能力優秀，曾在刑事局國際科任2線3星警務正，後因女友指控盜刷一事，受到記過、懲處，調往陽明山國家公園警察隊（現為保七），6年多前才調回大安分局，並在長官的鼓勵下成功考取所長，2020年11月間調派至大同分局寧夏派出所，任職至今。

然而，這位在同事眼中工作認真的葉姓所長，如今卻陷入洩漏民眾個資給詐團成員的爭議中，讓不少得知此事的警員都感到相當驚訝。

檢方經過複訊後，認為葉姓所長涉嫌違背職務收受賄賂、公務員洩漏國防以外之秘密及違反個人資料保護法等罪， 犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，3日深夜已向法院聲請羈押禁見。