「im.B貸媒合平台」詐騙25億！曾姓負責人落網　警拘提8人到案

▲imB平台驚爆詐騙。（圖／翻攝自不動產借貸媒合平台imB）

記者莊智勝／台北報導

台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」近日驚爆詐騙，涉案金額高達25億元，受害人數逾5000人，平台負責人曾男捲款潛逃，受害者求償無門，自組自救會討回血汗錢。北檢獲報後，指揮刑事局組成專案小組偵辦，並於3日循線將曾嫌等8人拘提到案，今(4日)全案依詐欺、銀行法等罪嫌送辦。

受害者指出，該平台業務聲稱投資年利息高達12%，還搬出名人代言，認為平台應是合法合規，評估後決定進場，不料隨後卻陸續出現本金無法兌付的情況，公司起初辯稱受到疫情影響而延宕，直到最後才承認債權都是假的。

另名受害者也指出，自救會內受害民眾受騙的金額動輒上千萬元，希望政府能夠正視詐騙問題，也盼公權力能幫忙追回受騙的金額。

據悉，imB聲稱有土地抵押，藉此降低投資人戒心，並吸引借款人投入資金，將債權透過平台賣給其他客戶，但事後負責人曾男卻疑似挪用資金，並發行「假標」供其他客戶投資，最終金額越滾越大，直到泡沫爆破，投資人才驚覺陷入一場「龐氏騙局」。

全案曝光後引發社會輿論高度關注，北檢指揮刑事局組成專案小組偵辦，3日循線前往桃園公司搜索，並將負責人曾男等8人拘提到案，初步了解涉案不法金額高達25億，全案今訊後依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。