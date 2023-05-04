　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「im.B貸媒合平台」詐騙25億！曾姓負責人落網　警拘提8人到案

▲。（圖／翻攝自不動產借貸媒合平台imB）

▲imB平台驚爆詐騙。（圖／翻攝自不動產借貸媒合平台imB）

記者莊智勝／台北報導

台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」近日驚爆詐騙，涉案金額高達25億元，受害人數逾5000人，平台負責人曾男捲款潛逃，受害者求償無門，自組自救會討回血汗錢。北檢獲報後，指揮刑事局組成專案小組偵辦，並於3日循線將曾嫌等8人拘提到案，今(4日)全案依詐欺、銀行法等罪嫌送辦。

受害者指出，該平台業務聲稱投資年利息高達12%，還搬出名人代言，認為平台應是合法合規，評估後決定進場，不料隨後卻陸續出現本金無法兌付的情況，公司起初辯稱受到疫情影響而延宕，直到最後才承認債權都是假的。

另名受害者也指出，自救會內受害民眾受騙的金額動輒上千萬元，希望政府能夠正視詐騙問題，也盼公權力能幫忙追回受騙的金額。

據悉，imB聲稱有土地抵押，藉此降低投資人戒心，並吸引借款人投入資金，將債權透過平台賣給其他客戶，但事後負責人曾男卻疑似挪用資金，並發行「假標」供其他客戶投資，最終金額越滾越大，直到泡沫爆破，投資人才驚覺陷入一場「龐氏騙局」。

全案曝光後引發社會輿論高度關注，北檢指揮刑事局組成專案小組偵辦，3日循線前往桃園公司搜索，並將負責人曾男等8人拘提到案，初步了解涉案不法金額高達25億，全案今訊後依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
上14天班月收8萬起！　8年級鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人
「女版詹姆斯」正妹球星當小三　裸視照流出！最新行蹤曝光
「im.B貸媒合平台」詐騙25億！　曾姓負責人等8人落網
免錢的最貴！　碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘
地球最終命運！科學家首度目擊　恆星一口吞噬行星
一堆店撐過疫情「現在開始狂倒」　眾人點名3原因
台版柬埔寨「洩密警」黑歷史起底！　曝個資給首腦原因超扯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄嶺口交流道口「砂石車翻覆」！　駕駛受困命危

「im.B貸媒合平台」詐騙25億！曾姓負責人落網　警拘提8人到案

免錢的最貴！　碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

台版柬埔寨「洩密警」黑歷史起底！　曝個資給首腦原因超扯

快訊／旭仁會「瘋狗偉」涉組織犯罪！警逮15人　6人遭聲押禁見

快訊／北市警所長涉洩密遭聲押　首腦「藍道」被借提當祕密證人

士檢2熱血檢座溯源瓦解台版柬埔寨詐團　獲行政院長表揚

快訊／「台版柬埔寨」派出所所長涉洩密！檢方聲請羈押禁見

早上才講電話！永康男墜13樓亡　媽媽到現場哭斷腸

林益世貪污恐重判　北檢講堂首開視訊研討「大法庭統一見解」

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

快訊／高雄嶺口交流道口「砂石車翻覆」！　駕駛受困命危

「im.B貸媒合平台」詐騙25億！曾姓負責人落網　警拘提8人到案

免錢的最貴！　碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

台版柬埔寨「洩密警」黑歷史起底！　曝個資給首腦原因超扯

快訊／旭仁會「瘋狗偉」涉組織犯罪！警逮15人　6人遭聲押禁見

快訊／北市警所長涉洩密遭聲押　首腦「藍道」被借提當祕密證人

士檢2熱血檢座溯源瓦解台版柬埔寨詐團　獲行政院長表揚

快訊／「台版柬埔寨」派出所所長涉洩密！檢方聲請羈押禁見

早上才講電話！永康男墜13樓亡　媽媽到現場哭斷腸

林益世貪污恐重判　北檢講堂首開視訊研討「大法庭統一見解」

台南市北區祀典興濟宮醫神保生大帝聖誕　進香信眾絡繹不絕

《華燈》Dora分手了！去年才曬照認愛　1年情斷「主因曝光」

亞特蘭大醫院槍擊案1死4傷！　退役軍人發狂落網

快訊／高雄嶺口交流道口「砂石車翻覆」！　駕駛受困命危

海上釣出2.7噸詭異「外星巨魚」　真實品種曝光

「im.B貸媒合平台」詐騙25億！曾姓負責人落網　警拘提8人到案

邰智源劇透哥上線！PO主持群機上合照　網瘋猜《木曜》拍攝地點

中國正妹球星「女版詹姆斯」當小三　裸視照流出神隱！最新行蹤曝

免錢的最貴！　碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

「小改款Nissan Sentra」整容更帥了！台灣明年見　有望導入油電

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

社會熱門新聞

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

竹聯最強堂口「據點」曝光　入會須有3條件

老闆瘋狂求愛「黏你一輩子」　女上班4天提離職

即／旭仁會瘋狗偉涉組織犯罪！6人遭聲押禁見

名醫「紅燈過馬路」遭撞亡　騎士過失致死起訴

派出所所長涉洩密詐團！檢聲請羈押禁見

即／連千毅來了！剛說要通緝秒報到

北市警所長涉洩密聲押　首腦被借提當證人

連千毅恐嚇網友不出庭　將遭通緝

起底台版柬埔寨洩密所長　曾遭控盜刷

偷拍小姨子玉體…10歲姪裸體也入鏡！色男慘了

更多熱門

相關新聞

起底台版柬埔寨洩密所長　曾遭控盜刷

起底台版柬埔寨洩密所長　曾遭控盜刷

檢警調查台版柬埔寨案件，意外揪出台北市寧夏派出所葉姓所長涉嫌提供個資給詐團成員，昨日（3日）深夜已向法院聲押。據了解，葉姓所長來自台南，曾因盜刷前女友信用卡被降調，後來調回大安分局，順利考上所長，並於2020年11月間調派至大同分局寧夏派出所，平時工作認真，外語能力很好，深受長官讚賞，沒想到又因為「幫了朋友」而陷入爭議。

康康遭詐騙500萬「錢拿不回來」

康康遭詐騙500萬「錢拿不回來」

借貸媒合平台imB涉詐25億！受害人現身說法　吳怡玎：銀行局的疏失

借貸媒合平台imB涉詐25億！受害人現身說法　吳怡玎：銀行局的疏失

男友投資imB「被騙300萬」頭期款沒了！她怒喊分手

男友投資imB「被騙300萬」頭期款沒了！她怒喊分手

港警徵才「矮胖小」皆可報考　警監會：智能、科技專長更為重要

港警徵才「矮胖小」皆可報考　警監會：智能、科技專長更為重要

關鍵字：

imB詐騙負責人龐氏騙局

讀者迴響

熱門新聞

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

孫安佐驚爆分手4年女友！

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

夜空一串UFO飛速掠過！整齊動作排成光帶

孫鵬昔日不喊孫安佐女友「媳婦」原因曝光

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

外送員曬稅單曝驚人年收！同行細算跪了

一堆店撐過疫情　現在卻陸續倒閉

漁港點300元生魚片！他見「鮭魚0油花」崩潰

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面