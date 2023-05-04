「台北王」家族聯手地下匯兌22億　五分埔商家進貨全靠他們

▲台北地檢署指揮台北市刑大破獲家族地下匯兌集團，不法匯兌金額超過22億元。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

以王興言為首的家族物流公司，趁著幫五分埔服裝飾品業者進出貨品的機會，經手大陸、韓國等國地下匯兌，2年內匯兌金額超過22億元，王興言和舅舅兒子等親人共獲利570萬元，檢警獲報後一舉破獲這個地下匯兌集團，4日由台北地檢署依違反《銀行法》將王等7人起訴，並請求法院沒收所查扣的5373萬元不法資金。

起訴指出，暱稱「台北王」的王興言同時是大川國際、金鑫國際、豐宏國際、派興航運、派川貿易、鼎璽貿易等公司的負責人，他和兒子王派均、妻舅黃華省、黃華鐸、黃華鐸的周姓妻子，以及員工許春華、陳昱勝等人負責國內外物流業務，主要客戶是五分埔的服飾店。

2019年起，因疫情關係，海內外貨運開始受阻，王興言等人開始在貨運業之外，也提供五分埔商家地下匯兌服務，並保證可幫忙在大陸、韓國等地取得貨款，北市刑大獲報後，報請檢察官詹騏瑋指揮在2022年9月發動搜索時，還在被告家中保險櫃查扣到上千萬元的現金。

檢警統計，王興言等人在2年多內經手的地下匯兌達22億853萬5535元，依照抽成千分之一計算，王興言個人獲利200萬多元，其他人則是支薪40萬到200萬不等，由於被告到案後都對相關犯行坦承，檢察官除依法將他們提起公訴外，也請法院宣告沒收已查扣的5373萬1603元不法資金。