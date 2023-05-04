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岸田文雄訪韓行程曝！尹錫悅招待官邸「吃烤肉」　日本抗議他登獨島

▲▼南韓總統尹錫悅（左）,日本首相岸田文雄（右）,日韓峰會,韓日峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲岸田文雄預計7日訪韓，與尹錫悅展開會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相岸田文雄決定將於7、8日訪韓，和南韓總統尹錫悅展開日韓元首會談，作為睽違12年的「穿梭外交」（shuttle diplomacy）。日媒指出，尹錫悅計畫在總統官邸舉辦晚宴迎接岸田文雄，日韓兩國的第一夫人也將在總統官邸內舉辦家居派對（home party），作為兩人互相交流的珍貴時光。

不過，南韓一名國會議員登上獨島的行徑，卻也引發日本抗議。

根據日媒《富士新聞網》（FNN），日韓兩國政府關係人士透露，7日日韓元首會談結束後，尹錫悅夫婦將邀請岸田文雄夫婦前往位於首爾特別市龍山區漢南洞的總統官邸，屆時總統官邸將成為國賓晚宴的招待地點，該總統官邸由原外交部長官邸改建而成，而兩國第一夫人金建希和岸田裕子則會以「家居派對」的形式維繫兩人關係。

▲▼尹錫悅,南韓總統官邸,尹錫悅將外交部長官邸改建為總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅將外交部長官邸改建為總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

尹錫悅本月2日曾在晚餐餐敘時向執政黨國民力量高層透露，他計畫在晚宴上招待岸田文雄吃韓式炭火烤肉（숯불고기）。當時尹錫悅順便提及前總統文在寅2017年甫上任後訪中，遭到北京當局丟包「獨自用餐」，一方面指控中國外交方面失禮、一方面批評文在寅的親中行徑無法換取中國禮遇。

尹錫悅針對中國和美日韓同盟發表看法，「若我們（南韓）放低姿態，只會遭到中國蔑視。只有建構美日韓三角同盟關係，才不會遭到中國或北韓（朝鮮）隨意對待。」

▲▼尹錫悅、岸田文雄在煉瓦亭享用蛋包飯「續攤」，兩人喝著生啤酒與燒酒。岸田表示，想把最後一杯酒延續至訪韓時喝下肚。（圖／達志影像／newscom）

▲岸田文雄曾招待尹錫悅在煉瓦亭享用蛋包飯「續攤」，兩人喝著生啤酒與燒酒。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，南韓府方原本也在計畫是否該比照3月在東京時的會談，帶著岸田在晚宴後「續攤」，但最後還是決定在總統官邸進行晚宴。據悉，尹錫悅3月訪日時，岸田文雄曾招待他前往東京銀座的吉澤（Yoshizawa）享用壽喜燒、烏龍麵，之後更前往知名洋食餐廳煉瓦亭續攤，享用蛋包飯、日式豬排、日式漢堡排。

尹錫悅昨（3）日在首爾龍山總統辦公室接見日本國家安全保障局長秋葉剛男。岸田文雄透過秋葉向尹錫悅傳話，他對於主導改善日韓關係的尹錫悅給予高度評價，因此決定透過此次「回訪」南韓來表達感謝。另外，岸田也感謝南韓在蘇丹撤僑時，能夠順便協助移送日本僑民。

▲▼南韓國會議員田溶冀3日登上獨島，引發日本不滿。（圖／翻攝自田溶冀臉書）

▲南韓國會議員田溶冀3日登上獨島，引發日本不滿。（圖／翻攝自田溶冀臉書）

然而，日韓兩國關係還是存在著暗流。日前南韓最大在野黨「共同民主黨」國會議員田溶冀（전용기）單獨登上獨島（南韓實際管轄，日本稱竹島），引發宣稱擁有主權的日本政府不滿，日本自民黨幹事長茂木敏充表示，「我國（日本）無法接受，非常遺憾」，透露已經由南韓駐日大使館向韓方表達抗議。

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