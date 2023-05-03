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抱著女嬰墜樓亡！他「持刀殺妻」血染頂樓輕生　法院嚴懲輕生未遂者

▲▼南韓封鎖線,韓國封鎖線。（示意圖／CFP）

▲南韓首爾傳出人倫悲劇，一家三口相繼死亡，住處拉起封鎖線。（示意圖，與本案件無關／CFP）

記者羅翊宬／編譯

在南韓，每年5月又被稱為「家庭之月」，因為5月5日為兒童節、8日為父母節。豈料，本該是一家和睦相處、共享天倫之樂的月份，卻接連發生家庭集體輕生的悲劇。首爾市蘆原區日前傳出，一對年約30多歲的夫妻和子女相繼死亡的事件，推測是丈夫先殺死妻子，再抱著不到1歲的女兒墜樓身亡。

根據《韓聯社》，首爾特別市蘆原區中溪洞今（3）日凌晨4時發生一樁人倫悲劇，33歲的丈夫李某、37歲的妻子李某和僅7個月大的女嬰被警方發現陳屍在一棟15層樓高的公寓住宅內，男方父親先是收到兒子傳來疑似是遺書的簡訊「我做錯了，謝謝」後，立刻向警方報案，才發現這樁悲劇。

警方打開一家三口位於2樓的住家大門後，先是發現遭兇器砍死的女方，之後又發現男方抱著女兒陳屍在住宅大樓前。

警方推測，男方先是持刀將妻子殺害，接著抱起女兒爬到頂樓，和女兒墜樓身亡。目前警方將送交解剖釐清確切死因，並針對死者家屬和鄰居進行調查。同棟鄰居表示，「凌晨3點左右吧，突然傳來一聲巨響，把我給嚇壞了。等到4點我打開窗戶時，就看到急救隊員正在進行心肺復甦術。」

其他居民們也表示，在大樓電梯、樓梯、屋頂等處發現疑似是男方的血跡。

調查指出，夫妻倆於去年9月生下女兒，住處玄關大門前還貼有「小心，別把嬰兒吵醒」的標語，大門地板前還放置著牛奶宅配箱。據悉，男方生前自行開業為生，蘆原區廳關係人士也表示，之前李姓夫妻並未傳出家庭經濟困難。

其實，最近南韓接連傳出「集體輕生」（韓文：同伴自殺）的悲劇。昨（2）日晚間11時35分，京畿道平澤市古德面某30多歲朝鮮族女性，先是持兇器殺死年幼的兒子，接著在留下遺書後選擇輕生。3月18日，一對40多歲的夫婦和3名子女被發現陳屍在仁川廣域市彌鄒忽區某住宅，警方研判男方殺害妻子和子女，之後以極端方式輕生。

針對這種逼家人一同輕生、甚至是幾近殺人的行為，南韓法院近年來有加重處罰的趨勢。今年4月，一名50多歲女性因遭詐騙4億韓元，殘忍殺害2名女兒後選擇輕生未遂，被光州高等法院宣判12年徒刑；去年7月，一名定居首爾的40多歲女性以家庭經濟困頓為由，殘忍殺害2名兒子後試圖輕生未遂，遭判處20年徒刑。

對此，法官們普遍認為，以經濟困頓為由來決定尚無行為能力、相對弱勢的子女的生死，這種被以「集體輕生」（同伴自殺）為美名包裝、嚴重侵害人權的殘忍殺人行徑，根本無法以正當理由合理化，因此法律界開始傳出應嚴懲此類犯罪的檢討聲浪。

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