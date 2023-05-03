南韓國會通過《看護法》草案引抗議　醫師請年假集體罷工

▲大韓醫師協會要求撤回《看護法》立法，實施絕食抗議，3日為絕食第5天。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓在最大在野黨「最大民主黨」的單獨指導下，3月27日在國會上強行通過《看護法》草案，將原本涵蓋於《醫療法》的護理師業務內容獨立出來，引發醫師們群起反抗，認為未來將引發護理師單獨開院、手術的疑慮，要求總統尹錫悅以職權駁回法案。今（3）日，多個醫療團體以請年假等方式罷工，不過並未造成太大混亂。

根據《韓聯社》，大韓醫師協會、大韓齒科醫師（牙醫）協會、大韓病院協會、大韓看護助務士（助理護士）協會、大韓應急救助師協會、大韓放射能協會等13個醫療相關工會於3日參加「保健福祉醫療連隊」活動，反對國會單獨處理、通過看護法草案，他們以集體請年假、縮短看診時間等方式響應此次罷工行動。

參與此次行動者為醫師、助理護士（Assistant Nurse）。

不過考量到現實生活中對於業績產生的影響、患者掛號等，並無太多醫師響應此次活動，首爾市區內並沒有太多的醫院及醫療機構出現休診、縮短診療時間等情況，《韓聯社》記者實際走訪首爾特別市永登浦區一帶的骨科、內科、小兒青少年科、皮膚科等10多處院所，並沒有任何一間醫院休診。

A醫院（小兒科）院長表示，「助理護士只有1個人，因此根本沒辦法為了響應此次活動而請年假，患者數量眾多，並須維持正常看診。我們只能給予心靈上的支持」；B醫院（骨科）院長則表示，「雖然我們也可以參加總罷工，但目前階段還是要持續觀察。」

▲首爾市龍山區某家庭醫院響應罷工抗議，3日看診最晚只到下午1時。（圖／達志影像）

至於大學醫院內的專科醫師、住院醫師出現集體行動的動向則尚未被釐清，雖然有個別請年假的案例，卻未對總體看診產生實際上的重大影響。某大學醫院內部人士表示，「其實上級綜合醫院的重症患者、掛號都被塞爆，因此實際上根本難以參加罷工，內部也從未進行相關討論。」

報導指出，《醫療法》內規定護理師為「在醫師的指導下可從事診療上的輔助工作」，然而在《看護法》卻變成「（護理工作）為診療患者時一項必須的業務」，3月27日通過的草案也明示，「此法規定，所有國民在醫療機構和地區社會能接受到的高水準看護福利時的必要事項」；這些描述讓醫師們憂心忡忡。

南韓醫師們擔心，若《看護法》修訂通過後，護理師恐將營業領域範圍從原本的醫院擴及至「地區社會」，意即在醫院外無須經過醫師指導，便能單獨開設醫院或診所，甚至無照進行代理手術、開立處方，嚴重侵犯醫師的工作領域。