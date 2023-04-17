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金正恩二度缺席太陽節參謁！韓媒分析「北韓變了」：不再注重死人

▲▼金正恩15日帶著寶貝女兒金主愛、胞妹金與正出席觀賞由內閣和國防省主辦的體育競賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩15日帶著寶貝女兒金主愛、胞妹金與正出席觀賞由內閣和國防省主辦的體育競賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）將每年4月15日訂為「太陽節」（金日成主席冥誕），以往專家時常將4月視為北韓實施軍事挑釁的高度風險期，雖然北韓今年4月13日仍選擇試射新武器洲際彈道飛彈（ICBM）火星-18型，但是其最高領導人金正恩今年卻再度缺席參謁錦繡山太陽宮，相反地他選擇出席平壤新建公寓竣工儀式，以及出席體育競賽。

南韓媒體分析，每年4月為金正恩登上國內最高權力顛峰的周年紀念，因此北韓逐漸將目光從「死人的權力」（指追悼金日成、金正恩）轉移至「活人」（指金正恩）身上，而金正恩也欲向國內民眾突顯他注重經濟發展的愛民精神。

根據北韓官媒《朝中社》報導，金正恩昨（16）日晚間前往首都平壤直轄市東北端龍城區域內的和盛地區，和包括內閣總理金德訓、勞動黨組織書記趙甬元、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、人民軍總政治局長鄭京擇等多名黨政軍高層出席第一階段1萬戶新式公寓住宅大樓的完工典禮，並負責剪綵儀式。

整場典禮以華麗的燈光、煙火秀妝點，宛如不夜城，規模簡直可比擬閱兵儀式，如今北韓似乎特別喜愛在夜間舉辦大型活動。

▲▼金正恩16日晚間出席平壤和盛地區1萬戶新式住宅的完工剪綵儀式。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩16日晚間出席平壤和盛地區1萬戶新式住宅的完工剪綵儀式。（圖／翻攝自朝中社，下同）

報導指出，金正恩剪綵時接見負責興建工程的人民軍指揮官，並對於在2年內完工的公寓大樓給予高度評價，他在活動中帶著高層巡視完工的大樓、街道，和盛地區第一階段完工的1萬戶新式住宅園區面積達150町步（相當於1.48平方公里、45萬坪），內有各種現代化的超高摩天大樓、高層公寓、公共設施和建築。

金正恩強調，在首都平壤內興建5萬戶的新式住宅，為黨和國家為了促進人民生活穩定、確保文明高度發展而精心推動的目標，夢想將平壤打造為世界級的大都市。

南韓《韓聯社》分析，儘管和盛地區位於錦繡山太陽宮和大城山附近，但是金正恩今年卻未選擇前往參謁祖父金日成、父親金正恩，為掌權10多年以來、2020年以後第2度缺席太陽節參謁，這是因為北韓逐漸將焦點從金日成轉移至金正恩，金正恩在執政10年的過程中將最高權力和繼承歷屆領導人的正統性相結合，鞏固自身統治的合法地位。

▲▼金正恩16日晚間出席平壤和盛地區1萬戶新式住宅的完工剪綵儀式。（圖／翻攝自朝中社）

▲▼金正恩16日晚間出席平壤和盛地區1萬戶新式住宅的完工剪綵儀式。（圖／翻攝自朝中社）

南韓北韓大學院校長梁茂進（양무진）指出，「隨著金正恩掌權超過10年，他在國政經營上更有自信。」

另外，金正恩15日帶著二女兒金主愛、胞妹金與正出席觀賞內閣、國防省的體育競賽。南韓《News1》分析，北韓近來正在凸顯運動競賽的重要性，其主要動機很可能與國家內部團結有關，以及北韓正在考慮是否出賽今年9月由中國主辦的杭州亞運。

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