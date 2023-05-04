大陸五一假期2.74億人次出行　旅遊收入6578億

▲大陸「五一」假期出現報復性旅遊潮。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「五一」假期出現報復性旅遊潮，共有2.74億人次在大陸國內旅遊，年增達7成；國內旅遊收入達1480.56億元人民幣（約新台幣6578億元），年增率高達128.9%。

據《新華社》報導，文化和旅遊部3日公布2023年「五一」假期文化和旅遊市場情況。經文化和旅遊部數據中心測算，全國國內旅遊出遊合計2.74億人次，年增率增長70.83%，按可比口徑恢復至2019年同期的119.09%；實現大陸旅遊收入1480.56億元（人民幣，下同），年增率增長128.90%，按可比口徑恢復至2019年同期的100.66%。

大陸文旅部表示，全國1.28萬家A級旅遊景區正常開放，佔A級旅遊景區總數的86%，除北方部分省份因季節性原因外，全國大部分地區的旅遊景區實現「應開盡開」。全國共舉辦營業性演出3.11萬場次，票房收入15.19億元，觀演人數約865.49萬人次。

旅遊距離方面，300公里以上的跨市、跨省遊熱度明顯走高。攜程3日發布的報告顯示，用戶出遊半徑較去年同期增長25%；跨省酒店預訂佔比超7成；大陸景區門票量年增率增長9倍，較2019年同期增長超2倍；出境遊訂單年增率增長近7倍。

旅遊目的地方面，國內傳統熱點旅遊目的地城市北京、杭州、大理、廈門熱度不減，重慶、長沙、淄博等網紅城市備受關注，親子玩樂、非遺、休閒度假、鄉村旅遊等受到青睞。

文旅部也特別提及近來爆紅的山東淄博，稱淄博推出燒烤專列、免費停車等優惠措施，吸引遊客到訪。另外，蘇州、鄭州、上海、北京、成都、重慶等熱門城市為留住遊客也各顯身手，推出本地市民讓橋讓路、打卡點配置充電寶、軌道交通延時收班、行李儲存櫃、志願者服務亭等服務。