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大陸 大陸焦點 特派現場

澳門賭場成大亂鬥擂台！8陸客互毆「椅子滿天飛」　當局震怒出手了

記者閔文昱／綜合報導

澳門一家賭場1日凌晨發生一起群架鬥毆事件，有8名大陸旅客因投注問題爆發口角，進而演變為肢體衝突，現場不僅亂成一團，有人甚至拿起椅子互砸，誇張一幕全被附近民眾拍下，上傳網路後引發瘋傳。對此，澳門當局表示，該事件嚴重影響澳門形象，涉案8名男女已被依法處理，未來幾人將不得再入境澳門。

綜合陸媒報導，這起事件發生在澳門銀河賭場，當天凌晨1時45分有2方賭客爆發口角，雙方友人也加入爭執，隨後演變成集體大亂鬥。根據現場遊客拍下畫面，2派人馬在賭場內追逐互毆，有人甚至拿起椅子朝對方猛砸，一名白衣男子倒地後，另名黑衣男還上前不斷重擊對方頭部，手段相當兇殘。

▲有8名陸客在澳門賭場發生鬥毆，遭永久禁止入境。（圖／翻攝自推特）

▲有8名陸客在澳門賭場發生鬥毆，遭永久禁止入境。（圖／翻攝自推特）

報導指出，雙方是在玩「百家樂」時發生衝突，涉事的白衣男子專和對方打對台，只要對方押閒家，他就押莊家，把對方當成「指路明燈」，甚至在贏錢後還會出言嘲諷，進而釀成嚴重衝突。

對此，當地警方表示，事件發生時有數名保全人員上前制止，將雙方隔開，警方趕抵後介入處理，將涉事的8名大陸男女依法處理，其中有一名涉案男子受輕傷，送往醫院治療後已出院。

澳門保安司長黃少澤1日下午出席活動時指出，事件相關影片在網路迅速傳播，對澳門形象造成嚴重影響，除建議博監局禁止相關人士進入賭場外，也將禁止這群滋事份子再入境澳門。

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