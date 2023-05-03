收假了！　陸網曝「返杭列車」裡的小朋友都在趕作業

▲陸網友在社群網站曬出杭州的小朋友們在收假前瘋狂趕作業。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

在大陸五一連假首日曾有網友稱，「杭州的孩子一半在北京、一半在上海。」直至今（3）日止，為期五天的連假即將結束，不少人在社群軟體上看到與首日不一樣的「風景」，足跡遍布神州大地的杭州孩子們陸續回杭，終於有人開始曬照寫作業，也有民眾發文，「一整列車廂回杭州的娃都在趕作業。」

《都市快報》報導，一位孩子上小學五年級的媽媽，2日剛剛坐臥鋪火車從桂林回到杭州，她發朋友圈曬出了火車上「別人家娃趕作業，自家娃在打牌」的照片。

這位媽媽表示，4月26日一放學，他們接上孩子就趕去搭臥鋪火車前往桂林，當晚的火車上都是杭州的孩子，「孩子們第一次坐綠皮火車，還是臥鋪，都挺興奮，睡得也挺好。」杭州學生特有的兩天春假，他們在桂林周邊「錯峰」玩得挺順利，「想玩得都玩上了，挺幸運的。」

這位媽媽提到，在回杭的火車上，看到別的孩子在臥鋪房間的小桌板上趕作業，當時自己家孩子還在打牌，「仔細看了下，趕作業進度的應該是個初中生，正在補做4月28日的作業，當天已經是5月1日了。」

她還透露，有個去北京玩的朋友也發了朋友圈，曬出孩子正在候車大廳趕作業的照片。此外，部分還沒回到杭州「收心」，仍在外地遊玩的杭州孩子們，也有默默地拿出作業趕進度的例子，其中，一位帶著孩子去江蘇旅遊的媽媽，在朋友圈曬出孩子在酒店「瘋狂補作業」的照片。

一名小學家長提到，這次五一連假作業不算多，「最後一兩天趕一趕應該就能完成。」對於杭州孩子們在外出遊趕作業的現象，一名小學班導師說，她在假期前先提醒帶孩子出門旅行的家長，盡量提前兩天回杭，「出去的時候就玩為主，後面留兩天回來收心和學習就好，今天看了下，班上的孩子基本都回來了。」