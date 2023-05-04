記者蘇晏男／台北報導

中共解放軍近日各派遣可掛彈的無人機BZK-005、TB-001繞飛台灣北、東、南外海空域，引發外界關注。對此，國防部長邱國正今（4日）表示，上回山東艦在東部出現後，東部地區早就在國軍檢討範圍，一旦開打，台灣沒有分什麼前方、後方，國軍要做的是「處處是戰場 」。

▲國防部長邱國正4日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

共軍現役最大型無人機TB-001於4月27日早6時自4月28日早6時間，以逆時針方向繞飛台灣北、東、南外海空域，是首次共機有此飛行航跡，引發討論；國防部昨再公布，5月2日早上6時至3日早上6時間，BZK-005無人機自台海中線北端飛入後，順時針繞行北、東、南空域，再於台海中線南端飛出。

邱國正4日受邀到立法院外交國防委員會專案報告「海空戰力提升暨F-16V採購進度及因應配套」並備質詢。會前媒體詢問邱國正，國軍面對共軍無人機侵擾到底有無相關應處手段？邱回應，國軍應對方法很周延，不管無人機還是有人機，只要出現航訊，國軍就會做警告，只要逾越某個界線後，再來就要處理；他曾說過，如果共機超過一個空域，對國軍來講就不是第一擊，就會做自衛的示威反制。

有關共軍無人機對東部偵蒐的影響程度，邱國正表示，國軍會全盤檢討，上回山東艦在東部出現後，東部地區早就在國軍檢討範圍，一旦開打，台灣沒有分什麼前方、後方，國軍要做的是「處處是戰場 」。

媒體追問國軍是否認為戰力保存區沒有意義，考慮要取消？邱國正澄清，「不可能啊，怎麼會沒有意義？」這反而更重要，從來沒有取消，而且只會更強化。

至於漢光演習是否要演練外館撤僑，邱國正說，「這我不知道」，漢光演習是國軍針對敵人可能發生狀況，如何做因應，以及國軍因應後，對社會哪邊資源可以共用，或大家共同防衛國家工作，國軍都朝這方面去研究，「沒聽過哪個國家要撤僑」。