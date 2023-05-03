鳳翔專案首架F-16V延到2024第3季出廠　國防部：但能如期全數交機

▲F-16V戰機。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對空軍以「鳳翔專案」向美國採購66架全新F-16V戰機的最新進度，國防部表示，近期獲美方通知，原定首架戰機將於2023年第4季出廠，但受疫情影響，出廠時間修訂為2024年第3季，不過全案仍可依原規劃於2026年底完成全數戰機產製交機。

空軍2019年以「鳳展專案」為代號，耗資約1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來擬部署台東志航基地。

立法院規劃邀請國防部長邱國正4日到外交國防委員會報告「海空戰力提升暨F-16V採購進度及因應配套」，並備質詢，而該份報告於今下午送至立法院。根據報告內容，國防部表示，該專案發價書於2019年12月14日完成簽署，隔年美空軍年3月成立專案辦公室，同年7月召開軍購專案管理啟始會議，啟動全案執行，規劃首架機於2023年第4季出廠，2026年完成66架產製交機。

但國防部指出，近期接獲美方通知，由於疫情影響供應商交貨，首架機出廠時間修訂為2024年第3季，不過全案仍可依原規劃於2026年底完成全數戰機產製交機。

面對首架戰機出廠時間延期的因應作為，國防部表示，首架戰機已於洛馬公司飛機生產線執行組裝，後續每週責成在美聯絡官回報飛機生產進度，並運用專案管理會議（PMR）履約督導，以利如期、如質籌獲新式戰機，強化整體戰力。