快買威力彩！「3星座」今財神加持：偏財運爆棚、收入狂增

▲今天是武財神聖誕，3星座能被財神加持，財運旺到爆（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

五路財神之首「武財神」的生日在農曆3月15日，今年剛好落在今（4）天，每年一到財神爺的生日，大家都希望透過對財神爺祝壽，幫助自己財源滾滾。星座專家小孟老師就點名有3個星座，在今天幸運獲得財神加持，有望出現超旺的財運。

TOP 3 : 金牛座→偏財十足，獲利不少

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太陽入金牛座的第一宮，金星入金牛座的第二宮。有機會透過投資股票或刮刮樂，而有金錢上的獲利，儲蓄方面能穩定的增加，不妨以穩定的腳步來賺取錢財。

TOP 2 : 牡羊座→積極行動，財務增加

木星入牡羊座的第一宮，太陽入牡羊座的第二宮你會更加清楚地知道自己的價值觀和理念，並為此付諸行動，可能會獲得更多的收入，或者發現一些新的財務機會。

TOP 1: 雙魚座→謹慎支出，廣增收入

木星入雙魚座的第二宮，金星入雙魚座的第四宮。能做出明智的財務決策，有機會更完善的管理財務，並更加謹慎地考慮每一筆支出，讓收入更為廣擴。

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