男友跟團割包皮！她驚揭「詐領保險金」內幕苦勸...竟被怒打

▲原PO表示，男友靠割包皮來「詐領保險金」，東窗事發後還動手打她。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

超奇葩分手原因又一樁！一名女子表示，自己因為男友跟好哥們相約去割包皮一事而大吵一架，最後才揭穿原來他們是靠割包皮來「詐領保險金」，沒想到東窗事發後，她男友竟然還惱羞成怒動手打人，讓她感嘆自己真是「眼睛糊到蛤仔肉」。

一名女網友昨（2）日在Dcard以「男友因為團購割包皮打我」為題發文，表示她跟男友感情本來很好，「結果有天他兩個好友相約他團購去，做什麼包皮槍手術」，原PO困惑的問他好好的幹嘛去割，男友只說割一割比較衛生，而且團購做起來很划算。

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原PO表示，男友割完包皮傷口復原後，好幾次都超快就完事，「然後雞雞又長得很醜」，後來他們因為性行為的事吵得不可開交，她男友還怒罵原PO根本是為了之前手術的事在那邊遷怒。

後來有天莫名其妙，男友接到通知要去協助調查，他和2個朋友在家裡很慌張，不知道怎麼辦，原PO才得知他們3個去割包皮沒有花半毛錢，而且每個人都領了一萬多塊，「原來他們是去配合詐領保險金，現在要練習配合怎麼講才不會出事。」

原PO一氣之下怒嗆男方交到損友，「還要繼續騙下去，你是要等被抓才甘願嗎？」沒想到男友卻腦羞成怒打她，還把她的頭拉去撞鐵門，「後來我堅持要跟他分手他一直想說服我，他當天只是一時衝動。」

女子表示，她提分手後還請男友把買機車借的3萬塊還她，沒想到男友居然表示是女子主動跟他分手的，而且過去交往也有花錢在她身上，憑什麼要還錢？接下來原PO更發現男友偷用她的Apple帳號買了一萬多塊的遊戲點數。因此大嘆自己遇人不淑，想聽聽網友意見。

貼文一出也引發網友熱議，「傻眼！到底是多缺錢，要靠割包皮賺錢，而且這男的打人又不還錢，真的不能放過他太可惡了」、「好的，針對他割包皮這點，他要割就給他割，妳當初不要反對他也比較恰當，畢竟那是他自己的身體。但後續他對妳施暴以及語言暴力等…絕對不要再跟他在一起了，請愛惜生命謝謝」、「89圈的日常生活」、「這還需要什麼意見，一個沒常識，一個沒知識，根本寶一對」、「妳男友感覺有夠底層，這種也能詐騙，他是不是想去柬埔寨打工了」、「我以前也是割包皮後才變快，去檢測早洩原因才發現是割包皮引起的，又花了7～8個月才解決早洩過程很波折」、「包皮如果太長，容易清不乾淨會很容易發炎。」

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