國小母語課考閩南語演講　小5童「每晚邊哭邊唸」母無奈

▲一名媽媽PO文表示，自己小5的兒子因月考要用閩南語演講練到邊哭邊唸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



記者隋昊志／綜合報導

據國家語言發展法規定，從111學年度起，全台中小學都必修本土語言，像是閩南語、客語、原住民語等，但這也讓家中不常使用本土語言的家長很頭痛。有一名媽媽在臉書社團發文分享，自己就讀國小的兒子因月考需要上台用閩南語演講，但家裡根本不太會說台語，兒子練到邊哭邊唸，這也讓她不解，為何教改要把閩南語列入月考範圍？

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▲▼一名媽媽PO文表示，自己小5的兒子因月考要用閩南語演講練到邊哭邊唸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



一名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己國小5年級的兒子月考需要上台用閩南語自我介紹，但學校教的有限，對不太說台語的她們家來說，除了崩潰還是崩潰，「絲毫沒有一丟丟公平」，身為媽媽自己也只能照著老師傳的音檔，一字一句用注音符號勉強寫出來。

▲▼一名媽媽PO文表示，自己小5的兒子因月考要用閩南語演講練到邊哭邊唸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



該名媽媽指出，如果沒有音檔當範本的話，幾乎8成都看不懂，陪著兒子練習，連續幾晚都練到邊哭邊唸，每個學期都要面臨這種崩潰的狀況，兒子也因此唸到「氣噗噗」。看到兒子的狀況，也令她納悶，有的家庭從小就說台語，但有些家庭並沒有，「為什麼教改要把閩南語列入月考範圍呢？」而且還是用上台演講的方式。

PO文一出立刻引起網友熱烈討論，短短1天留言數就逾1200則。認同的網友紛紛表示，「雖然我說的是閩南語，但要我上這課我真的沒辦法」、「台灣的閩南語課，光是看到課本都比家長自己教還差」、「這種東西本來就是自己教就好了，還要月考...」、「總統都不會台語了， 為什麼要逼小孩子學」、「總是有些北七喜歡說不會台語就不是台灣人」、「增加小孩的負擔」、「那個文章裡面的台語字，讓我這個會說台語的瞬間呆滯…」、「堪稱比微積分更無用處的課程了」。

但另一派網友則認為，「本土語言本來就該好好保存，就當家長和小朋友一起學習吧」、「考試只是為了了解孩子會不會！糾結分數的都是大人」、「學校教出來的閩南語會讓你聽了直搖頭」、「考台語真是笑話」、「台灣文革」、「好難，會講台語都看不懂吧」、「閩南語教育最失敗的就是，上完後，會說閩南語的都變得不會說了」、「上台演講還好，最怕台羅還有閩南語用字，當然如果還要考書寫會瘋掉吧」、「自己選的不要怨」。