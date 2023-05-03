　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國小母語課考閩南語演講　小5童「每晚邊哭邊唸」母無奈

▲▼一名媽媽PO文表示，自己小5的兒子因月考要用閩南語演講練到邊哭邊唸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲一名媽媽PO文表示，自己小5的兒子因月考要用閩南語演講練到邊哭邊唸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者隋昊志／綜合報導

據國家語言發展法規定，從111學年度起，全台中小學都必修本土語言，像是閩南語、客語、原住民語等，但這也讓家中不常使用本土語言的家長很頭痛。有一名媽媽在臉書社團發文分享，自己就讀國小的兒子因月考需要上台用閩南語演講，但家裡根本不太會說台語，兒子練到邊哭邊唸，這也讓她不解，為何教改要把閩南語列入月考範圍？

▲▼一名媽媽PO文表示，自己小5的兒子因月考要用閩南語演講練到邊哭邊唸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼一名媽媽PO文表示，自己小5的兒子因月考要用閩南語演講練到邊哭邊唸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲▼一名媽媽PO文表示，自己小5的兒子因月考要用閩南語演講練到邊哭邊唸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

一名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己國小5年級的兒子月考需要上台用閩南語自我介紹，但學校教的有限，對不太說台語的她們家來說，除了崩潰還是崩潰，「絲毫沒有一丟丟公平」，身為媽媽自己也只能照著老師傳的音檔，一字一句用注音符號勉強寫出來。

▲▼一名媽媽PO文表示，自己小5的兒子因月考要用閩南語演講練到邊哭邊唸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲▼一名媽媽PO文表示，自己小5的兒子因月考要用閩南語演講練到邊哭邊唸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲▼一名媽媽PO文表示，自己小5的兒子因月考要用閩南語演講練到邊哭邊唸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

該名媽媽指出，如果沒有音檔當範本的話，幾乎8成都看不懂，陪著兒子練習，連續幾晚都練到邊哭邊唸，每個學期都要面臨這種崩潰的狀況，兒子也因此唸到「氣噗噗」。看到兒子的狀況，也令她納悶，有的家庭從小就說台語，但有些家庭並沒有，「為什麼教改要把閩南語列入月考範圍呢？」而且還是用上台演講的方式。

PO文一出立刻引起網友熱烈討論，短短1天留言數就逾1200則。認同的網友紛紛表示，「雖然我說的是閩南語，但要我上這課我真的沒辦法」、「台灣的閩南語課，光是看到課本都比家長自己教還差」、「這種東西本來就是自己教就好了，還要月考...」、「總統都不會台語了， 為什麼要逼小孩子學」、「總是有些北七喜歡說不會台語就不是台灣人」、「增加小孩的負擔」、「那個文章裡面的台語字，讓我這個會說台語的瞬間呆滯…」、「堪稱比微積分更無用處的課程了」。

但另一派網友則認為，「本土語言本來就該好好保存，就當家長和小朋友一起學習吧」、「考試只是為了了解孩子會不會！糾結分數的都是大人」、「學校教出來的閩南語會讓你聽了直搖頭」、「考台語真是笑話」、「台灣文革」、「好難，會講台語都看不懂吧」、「閩南語教育最失敗的就是，上完後，會說閩南語的都變得不會說了」、「上台演講還好，最怕台羅還有閩南語用字，當然如果還要考書寫會瘋掉吧」、「自己選的不要怨」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
雷／《一家團圓》全劇終！他婚禮上「改娶伴娘」PTT評價一面倒
外送員曬稅單曝「驚人年收入」！同行細算跪了
快訊／男墜樓亡「身上有不明傷勢」！警逮捕5人　朝凶殺案偵辦
裝針孔拍小姨子玉體！10歲姪裸體也入鏡　色男慘了
快訊／防疫險慘虧又1產險總座下台！　新安產總座請辭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「雙主菜便當」只賣50引爆瘋搶　老闆曝背後原因讓一票人怒了

企鵝妹收到「苗栗國通行證」　粉絲認真解釋：這可以幫助你入境

企鵝妹旅程中「哭了」崩潰喊話：被當作猴子看待　這越線了！

外送員曬稅單曝「驚人年收入」！同行細算跪了：也太強

她喝Toyz「87元橙芝汗」喊難喝：像咳嗽藥水　粉絲卻笑了

國小母語課考閩南語演講　小5童「每晚邊哭邊唸」母無奈

財神爺明聖誕！想發財沒先拜「祂」恐沒效果

巨無霸客船來了！塞滿金門浮動碼頭　縮短4／5航程⋯30分火速抵廈

全國高級中學家長大聯盟參訪世新　讚譽「全亞洲傳播大學龍頭」

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺　事業迎來新突破

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

「雙主菜便當」只賣50引爆瘋搶　老闆曝背後原因讓一票人怒了

企鵝妹收到「苗栗國通行證」　粉絲認真解釋：這可以幫助你入境

企鵝妹旅程中「哭了」崩潰喊話：被當作猴子看待　這越線了！

外送員曬稅單曝「驚人年收入」！同行細算跪了：也太強

她喝Toyz「87元橙芝汗」喊難喝：像咳嗽藥水　粉絲卻笑了

國小母語課考閩南語演講　小5童「每晚邊哭邊唸」母無奈

財神爺明聖誕！想發財沒先拜「祂」恐沒效果

巨無霸客船來了！塞滿金門浮動碼頭　縮短4／5航程⋯30分火速抵廈

全國高級中學家長大聯盟參訪世新　讚譽「全亞洲傳播大學龍頭」

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺　事業迎來新突破

先發代表作勝投被搞砸　江國豪原本想拚完封

橋本環奈「泡湯露香肩」化身澡堂招牌　「熊本熊之父」驚喜登《湯屋》

關穎馬爾地夫慶結婚10周年　度假行頭一籮筐、大推Prada草編包

林益世貪污恐重判　北檢講堂首開視訊研討「大法庭統一見解」

「雙主菜便當」只賣50引爆瘋搶　老闆曝背後原因讓一票人怒了

EXO KAI突宣佈下周入伍！緊急從軍原因曝　他直播淚崩：很可惜

企鵝妹收到「苗栗國通行證」　粉絲認真解釋：這可以幫助你入境

「尚氣」劉思慕染金髮耍狠！　槓上《阿凡達》男主角鬥智鬥力

劉基鴻3分砲咬獅包辦雙冠王　味全7比4逆轉

運動喝「有糖or無糖豆漿」？台大專家解答　看3條件秒懂

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

生活熱門新聞

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

首波梅雨鋒面雨勢猛　發綠雨區擴大

兒站起後又跌倒　9秒影片媽看100遍「誰在拉他？」

館長電商出包？豬五花放「A5和牛照」

根本沒3P！企鵝妹「純潔度測驗」真實性史曝

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

42歲爸投1500萬元給imB！曾每個月爽領13萬

汽油車排氣檢驗放寬！車齡8年↑「每2年驗一次」7／1實施

YT更新「飲食失調規範」吃播大胃王恐受影響

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

更多熱門

相關新聞

掛黃布條「很吵ㄟ大咪。U奔」　他路邊求翻譯！

掛黃布條「很吵ㄟ大咪。U奔」　他路邊求翻譯！

小吃店竟然當街賣起「大咪」？一名網友驚呼，近日在南投某路上，看到一間很特別的小吃店，黃色布條寫著「很吵ㄟ大咪。U奔」。原PO笑虧直呼，若不會講台語的人，恐怕以為這是特殊營業場所，「應該不敢進去吧！」文章曝光後，引發網友傻眼回應，「我台語說得很溜，可是說真的...看不懂他想表達的意思？」

台灣工程師推動Meta台語AI翻譯

台灣工程師推動Meta台語AI翻譯

影／Meta打造「台語、英語」翻譯系統！

影／Meta打造「台語、英語」翻譯系統！

原鄉青年北上工作竟往柬埔寨　單親媽痛哭

原鄉青年北上工作竟往柬埔寨　單親媽痛哭

妹被騙赴柬暗示遭侵犯　哥報警竟遭辱：賺錢賺太爽

妹被騙赴柬暗示遭侵犯　哥報警竟遭辱：賺錢賺太爽

關鍵字：

閩南語母語月考本土語言國家語言發展法

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

投資imB每月領13萬！42歲男2月後「1500萬全歸零」

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

Nike經典鞋打4折

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

快訊／黃子佼再發3聲明斷開《天下》！

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

首波梅雨鋒面雨勢猛　發綠雨區擴大

更多

最夯影音

更多
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面