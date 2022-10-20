　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣工程師陳鵬仁推動Meta台語AI翻譯　盼父親溝通無礙

▲▼臉書母公司Meta推出一套可供即時口譯的人工智慧系統。（圖／翻攝自臉書）

▲臉書母公司Meta推出AI翻譯系統，來自台灣的陳鵬仁（左下圖）是推手之一。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社

臉書（Facebook）母公司Meta打造人工智慧（AI）技術翻譯系統，讓使用閩南語（台語）人士能與使用英語者對話。這項新技術的幕後推手之一，是來自台灣的Meta軟體工程師陳鵬仁，希望父親能用最熟悉的台語跟所有人溝通。

Meta發布新聞稿指出，在台灣長大、講中文的陳鵬仁深深了解語言障礙將影響溝通能力，他的父親陳聖獎是一位70歲、退休的工廠技術主管，來自閩南語普遍使用的台灣南部。雖然閩南語與中文這2種語言相關，仍有許多不同，讓陳鵬仁的爸爸常覺得用中文進行複雜的對話非常困難。

「我希望我爸跟所有人溝通時，都用台語，這是他最熟悉的語言。」Meta AI研究員陳鵬仁分享，「他聽得懂中文，但若是討論比較複雜的主題時，他說話的速度會比較慢。」不甘於只為爸爸擔心，陳鵬仁開始投入心力，改善這個問題，推動全新的技術發展，讓閩南語及英文能相互翻譯。

Meta表示，目前為止，AI翻譯主要著重於各種書寫語言，但在全球超過7000種的現存語言中，有近半數主要以口語表達，沒有標準或廣泛使用的書寫文字系統。這導致Meta無法使用標準技術為這類語言打造機器翻譯工具，因為標準技術需有大量的書寫文字來訓練AI模型。

為克服這項挑戰，Meta為主要以口語表達的「閩南語」打造一個史無前例的人工智慧技術翻譯系統。這項採用開放原始碼的翻譯系統是Meta Universal Speech Translator（UST，通用語音翻譯工具）專案的一部分，致力於開發新的AI方法，希望能為所有現存語言進行即時語音翻譯，包括主要以口語表達的語言。

為開發這個只有語音的全新翻譯系統，Meta AI研究人員必須克服許多來自傳統機器翻譯系統的挑戰，包括資料蒐集、模型設計以及準確度評估。Meta不只會開放閩南語翻譯模型的原始碼，也會公開評估資料集和研究報告，讓其他人能重製並以Meta的工作成果為基礎建立模型。

Meta著手打造閩南語翻譯系統時，面臨的一個重大障礙，是能否蒐集足夠資料。Meta利用中文作為中間語言，以建立偽標籤和人工翻譯，也就是先將英語或閩南語語音翻譯成中文文字，接著再翻譯成閩南語或英語，並新增至訓練資料中。這個方法利用資源充足的相似語言的資料，大幅改善模型成效。

Meta指出，評估主要以口語表達的語言例如閩南語時，挑戰之一是沒有標準的書寫文字系統。為啟動自動評估程序，Meta開發了一套系統，將閩南語語音轉譯成標準化的拼音符號，能夠很容易比較不同方法下的翻譯品質。

Meta也根據名為Taiwanese Across Taiwan的閩南語語音語料庫，建立第一個閩南語與英語雙向的語音翻譯基準資料集。Meta將開放此基準資料集的原始碼，鼓勵其他研究人員合作進行閩南語語音翻譯，一同在這個領域取得更多進展。

Meta表示，在目前的階段，Meta的作法能讓使用閩南語的人士與使用英語者對話。雖然相關模型仍在開發中，而且每次只能翻譯一個完整句子，但已朝向未來實現為各種語言提供同步翻譯的目標邁進。 Meta認為，AI研究有助於打破在現實世界和元宇宙中的語言限制，未來所有語言無論是否可以書寫，都不再是阻礙人們相互理解的障礙，期待為未來順暢無阻的溝通持續貢獻。

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
不只蝦頭！「蝦子2部位」也別吃　營養師示警
HowHow頻道「突停更1個月」私訊爆！　揭意外狀況
大門沒關　巨奶網美「秒被槍殺」慘死
員工長「20公分脂肪瘤」沒錢醫　台中老闆霸氣全包了
雲林男木棍打死老母　鄰：媽媽溺愛卻常挨揍
熱帶低壓「類尼莎」路徑更靠台　猛烈豪雨最劇時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓「戀童淫魔」繼續關還不夠！檢方考慮「化學閹割」：杜絕後患

孕妻想念「前男友的味道」　丈夫買遍香水沒用！讓她約見面聞個夠

普丁戒嚴令帶來希望？　親俄副州長：將再解放烏克蘭南部3個州

台灣工程師陳鵬仁推動Meta台語AI翻譯　盼父親溝通無礙

23歲監獄女護士愛上男囚犯！搞曖昧大煲電話粥　被判6個月

澳洲男「隨手餵野狗」挨罰7.4萬元！路邊遇毛孩　竟是危險掠食者

性別認同遭迫害！　南韓法院首度承認外籍跨性別者「難民」地位

巨奶網美「回家秒被槍殺」　大門沒關！2槍手暢行無阻闖入行凶

狗狗狂嗅路邊手提箱　她打開一看超羞：滿滿都是「姐夫」

5歲男童：我前世是被燒死的女人！1舉動讓媽媽毛骨悚然

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

南韓「戀童淫魔」繼續關還不夠！檢方考慮「化學閹割」：杜絕後患

孕妻想念「前男友的味道」　丈夫買遍香水沒用！讓她約見面聞個夠

普丁戒嚴令帶來希望？　親俄副州長：將再解放烏克蘭南部3個州

台灣工程師陳鵬仁推動Meta台語AI翻譯　盼父親溝通無礙

23歲監獄女護士愛上男囚犯！搞曖昧大煲電話粥　被判6個月

澳洲男「隨手餵野狗」挨罰7.4萬元！路邊遇毛孩　竟是危險掠食者

性別認同遭迫害！　南韓法院首度承認外籍跨性別者「難民」地位

巨奶網美「回家秒被槍殺」　大門沒關！2槍手暢行無阻闖入行凶

狗狗狂嗅路邊手提箱　她打開一看超羞：滿滿都是「姐夫」

5歲男童：我前世是被燒死的女人！1舉動讓媽媽毛骨悚然

爆料霍建華喝醉像小孩　林心如寵尪愛撒嬌：怎樣都可愛

黃敏惠「婦女後援會成立大會」　11婦女團體近500婦女到場相挺

小甜甜驚吐「有機會嫁給胡釋安」　胡瓜真實反應曝：妳嚇到我了

【廣編】全台超過11萬人血紅素不足捐血被退　統一營養強化牛乳用高鐵挺你的熱血

嬰兒肥不見了！趙露思「噗噗套餐」食譜公開，跟著喝超順暢

2023房市不明朗　大聯盟理事長：將進入衰退期

佛斯特超迷信！已經一個月沒換衣襪　重要時刻禁「舒服」

霏霏來台灣了！　大方認愛大5歲圈外男友...羞曝結婚進度

防疫險吃不消！國泰產第二次增資　前後合計200億

不只蝦頭！「蝦子這2部位」也別吃　營養師：重金屬、排泄物殘留

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

國際熱門新聞

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

租飛機去約會　他遭螺旋槳爆頭亡

俄軍性侵22歲女子　再對4歲女兒性侵犯

妻想念前男友的味道　丈夫讓她見面聞個夠

公司男把生殖器塞水瓶　害女得性病

俄媒怨：中國晶片故障率40%　被歐美制裁別無選擇

巨奶網美「門沒關」2男暢行無阻闖入槍殺她

蚊子最愛叮這種人　皮膚氣味是關鍵

樂桃副機師「忘帶執照」落地才知！2航班取消

傳台美討論聯合生產武器　美國務院：檢視所有選項

Omicron亞型變異株逾300種　世衛：全球公衛危機未了

長頸鹿罕見攻擊人類　16月大女嬰遭踩死

更多熱門

相關新聞

影／Meta打造「台語、英語」翻譯系統！

影／Meta打造「台語、英語」翻譯系統！

從過去以來，翻譯系統幾乎都是著重在文字與文字之間、或是文字對語音的翻譯，不過隨著科技的演變，臉書母公司Meta推出一套人工智慧系統，創辦人兼執行長祖克柏甚至親自示範，如何與來自台灣、說著一口流利台語（閩南語）的研究人員達成無阻礙的溝通，在為各種語言提供同步翻譯的目標上邁出一大步。

臉書互嗆爆街頭追逐互轟　霰彈槍對玩具槍竟打成平手

臉書互嗆爆街頭追逐互轟　霰彈槍對玩具槍竟打成平手

蝦皮小編忘切帳號！連5更怒砲同事「狂放臭屁」

蝦皮小編忘切帳號！連5更怒砲同事「狂放臭屁」

黃義交殞命！周玉蔻臉書被灌爆「最新PO文曝光」

黃義交殞命！周玉蔻臉書被灌爆「最新PO文曝光」

粉專發文39筆罵「瘋母狗」　賠償金額曝

粉專發文39筆罵「瘋母狗」　賠償金額曝

關鍵字：

Meta臉書陳鵬仁祖克柏台語閩南語AI翻譯

讀者迴響

熱門新聞

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

明日花綺羅化身「真人版羅賓」

《公主小妹》辛樂兒懷孕了！

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面