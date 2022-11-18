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掛黃布條「很吵ㄟ大咪。U奔」　他路邊求翻譯！內行唸完台語秒怒了

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲小吃店寫著「很吵ㄟ大咪。U奔」，讓原PO看傻眼了。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

小吃店竟然當街賣起「大咪」？一名網友驚呼，近日在南投某路上，看到一間很特別的小吃店，黃色布條寫著「很吵ㄟ大咪。U奔」。原PO笑虧直呼，若不會講台語的人，恐怕以為這是特殊營業場所，「應該不敢進去吧！」文章曝光後，引發網友傻眼回應，「我台語說得很溜，可是說真的...看不懂他想表達的意思？」

一名網友在臉書公開社團《路上觀察學院》表示，最近去南投埔里時，驚見路邊一間鐵皮屋的外觀布條特別顯眼，而上頭寫著「很吵ㄟ大咪。U奔」，讓原PO看了一頭霧水。

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好奇心驅使下，原PO照著布條的文字跟唸一次，接著笑虧「不會說閩南語的人...應該不敢進去吧！」

照片曝光後，引發5000多名網友朝聖笑虧，「你以為是台語，走進去，竟然真的是『很吵的大咪』」、「大咪咪U的，這樣了解嗎」、「大咪U奔，太青春了」、「還以為是做黑的」、「讓我想到小時候，有個阿嬤都會騎檔車喊著：來咩～哦，罵藏U奔（來買喔～肉粽油飯）」。

至於正解到底為何？網友紛紛哭笑不得回應，「現炒的大麵（炒油麵）+油飯」、「就是現炒的乾麵、油飯的台語啊」、「很吵ㄟ=現炒的，大咪。U奔=乾麵、油飯，就是現炒的乾麵、油飯」、「在炒麵中常出現的黃麵，又稱大麵，我在台中有聽過」。

不過也有網友搖頭反酸，「為什麼一直要玩這種哏啊？雖然很幽默，但對孩子而言殺傷力很大，難怪現在的孩子語文都學不好」、「說實在，這種相近音的寫法，很多會講台語的人...也未必能理解這是什麼，台語的油飯發音，跟『U奔』差很多好嗎」、「我台語說得很溜，可是說真的...看不懂他想表達的意思」、「大麵是什麼麵？我第一次聽到麵叫大麵」、「寫這種台語火星文真的很悲哀」。

▼網友熱議。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

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