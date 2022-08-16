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北上工作是去柬埔寨　跳針回「很平安」...單親媽想女兒淚崩

記者吳奕靖、林冠吟／屏東報導

近日台人赴柬埔寨打工卻慘遭詐騙囚禁，淪為「豬仔」事件頻傳，引起政府和輿論高度關注。其中屏東縣政府警局截至15日就已受理42件赴柬埔寨打工遭詐案件，其中原鄉就佔了17件（6男11女），被騙人數中又以三地門鄉為最多。而受害者家屬們16日也在立委伍麗華和周春米的陪同下，還原孩子說要去「打工」後便再無音訊的過程，其中更有一名單親媽媽回憶女兒前往上班後，她煮好飯要等女兒下班回家吃，未料卻再也等不到女兒，忍不住痛哭失聲。

▲▼屏東三地門原鄉部落傳出有不少青年赴柬埔寨打工遭囚，立委伍麗華名救援細節。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲屏東三地門原鄉部落傳出有不少青年赴柬埔寨打工遭囚。（圖／記者吳奕靖翻攝）

幾名受害者家屬16日在立委周春米、伍麗華的陪同下，召開記者會還原孩子打工失蹤的經過，然而因打工失蹤隨即與家屬失去音訊的原鄉青年，其過程步驟均大同小異。原鄉青年中，多數先是表示要北上上班賺錢，起初還能打電話聯繫，但多會被掛掉表示自己不方便接電話，隨即以訊息的方式和家人聯絡，但內容卻僅向家人表示「我很好」、「媽媽我很平安」等語，只要被問及在哪裡工作、在做什麼等相關訊息，卻都閉口不談。

▲▼受害者家屬在立委陪伴下召開記者會，說明孩子北上工作竟往柬埔寨的過程。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲受害者家屬在立委陪伴下召開記者會，說明孩子北上工作竟往柬埔寨的過程，意外發現腳本竟大同小異。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其中一名單親媽媽表示，她獨自一人將孩子拉拔長大，本來女兒好好的在上班，她知道女兒去上班後，想煮飯等女兒回家一起吃，只是左等右等，卻苦等不到女兒歸來，等到再聯繫上時，竟聽到女兒表示「我在台北了，不要再找我了」，讓她的心瞬間涼了半截，後面再打電話便聯繫不上了，女兒僅願意以文字訊息和她保持聯繫，表示「我過得很好，不用擔心我」、「我每天都有吃午餐」。

該名媽媽哭著向媒體表示，後續也向警政單位和外交部求援，警察對她表示，不能中斷和女兒的聯繫，但切記不能打草驚蛇，只是她每看著一條文字訊息，就覺得心痛萬分，「我女兒沒有離開過我，誰相信她在那邊真的過得很好。」

而其餘2位媽媽的說法也是大同小異，孩子都曾向他們表示要北上工作，隨後他們才從社群媒體和孩子朋友的口中得知，孩子已經離開台灣去往柬埔寨打工，後續想要打電話聯繫，不是被掛電話就是無人接聽，僅傳訊表示「過得很好」、「很平安」，只要問及工作相關資訊，孩子只會跳針式回應「我很平安」。

一名媽媽則表示，有些文字訊息的回應甚至讓他們懷疑根本就不是自己小孩回的，文字敘述方式和他們所認知的孩子使用語氣方式相差太多，「根本就不是我小孩」，懷疑孩子在當地已遭人監控、限制人身自由，忍不住對著鏡頭聲淚俱下表示，「只要孩子能平安回來就好了。」

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